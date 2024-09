2014年にPlayStationVitaにて発売された“奪還”マルチプレイアクションゲーム『フリーダムウォーズ』のリマスター作品『FREEDOM WARS Remastered』のPlayStation5・PlayStation4・Nintendo Switch版が2025年1月9日に、Steam版が2025年1月10日に発売決定した。PlayStation5及びNintendo Switchパッケージ版は、現在予約受付中だ。

「FREEDOM WARS Remastered」 - ANNOUNCEMENT TRAILER:

https://youtu.be/vBZgjpose20



本作でプレイヤーは生まれながらにして懲役100万年を科された重犯罪者「咎人(トガビト)」となり、立体高速戦闘が可能な特殊兵器「荊(イバラ)」を駆使しながら仲間と協力して戦っていく。巨大な敵「アブダクター(略奪者)」から「市民(シヴィリアン)」を奪還することで、自身に科せられた懲役を減刑していくことが目的となる。

リマスターにあたって映像やフレームレートが向上したほか、プレイヤー体験がより豊かになるよう操作性や難易度のバランスも調整。特に生産・強化システムが全面改良され、オリジナル版と比べて武器やキャラクターを強化しやすくなっているそう。また、過去に展開されていた追加コンテンツも多数収録しているという。

オンラインでは1〜8人で遊べるほか、Nintendo Switchについてはローカル通信機能にも対応。オリジナル版のように持ち寄って共闘プレイを楽しむことも可能のようだ。

さらに、X(旧Twitter)では「FREEDOM WARS Remastered 公式」アカウントが登場。発売を記念し、合計1000名に各ゲーム機本体またはえらべるPayが当たるキャンペーンを実施中だ。

https://x.com/FWRe_Official/status/1836199057582362725

FREEDOM WARS Remastered | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト:

https://fw-re.bn-ent.net

(C) Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面は開発中のものです。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”、“PS5”、“PS4ロゴ”、“PS4” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Joy-conは任天堂の商標です。

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)