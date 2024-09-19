½éÅÐ¾ì1°Ì¤â·üÇ°¤¢¤ê¡¡¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤ÎÏÃ¤òÀµÄ¾¤Ë¤·¤è¤¦
¡¡9·îÂè3½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¤Î¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤¬1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï31Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï4²¯3900Ëü±ß¡£·îÍËÆü¤Î½ËÆü¤ò´Þ¤à¸ø³«¤«¤é4Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï43Ëü1000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï5²¯9700Ëü±ß¡£¤³¤Î4Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î2019Ç¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸9·î¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¦¥£ー¥¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄ¤ÎÁ°ºî¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤Î½éÆ°¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç68%¤Î¿ô»ú¡£¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ÎºÇ½ª¶½¼ý¤Ï36.4²¯±ß¡£Á°¡¹ºî¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·ー³¹Æ»¡Ù¡ÊºÇ½ª¶½¼ý13.2²¯±ß¡Ë¤ÇÔÌÂ»¤·¤«¤±¤¿¶½¹ÔÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë»°Ã«¹¬´î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¡¢¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤Ï¾¯¡¹²ø¤·¤¤±À¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Øµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤Ï2024Ç¯¤Îº£¤³¤½¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡©¡¡¡È½é¤á¤«¤é¸Å¤¤¡É»°Ã«¹¬´î¤ÎÉáÊ×À
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·àºî²È¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î»°Ã«¹¬´î¤ÏÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¸ø³«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµó¤²¤Æ¤ÎÈÖÀë½Ð±é¤Îå°ÝßÇú·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤ËºÇ¤â¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¤ÏÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î±é·à³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀäÂÐÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡¸¶ºî¡õµÓËÜ¤À¤±¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢»°Ã«¹¬´î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤«ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÈãÉ¾²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø³«½é½µ¤Ë±Ç²è´Û¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¡£Á°¡¹ºî¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·ー³¹Æ»¡Ù¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤½¤³¤Ç°É¾¤¬Áá¤á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈãÉ¾²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤«ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ä±é½ÐÊýË¡¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»£±Æ¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê±ü¹Ô¤¤â±¢±Æ¤â¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¸ÅÅµ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥³¥á¥Ç¥£±Ç²èÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë»þÂåÃÙ¤ì´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£»°Ã«¹¬´îºîÉÊ¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»þÂå·à¤ÎÊý¤¬¡¢¤à¤·¤í±Ç²è¤è¤ê¤â²èÌÌ¤¬¥ê¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¥ª¥ß¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È±é·àÅª¤À¤Ã¤¿»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄ¤Î²áµîºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ±é·àÅª¤Ê±é½Ð¤¬¶î»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Ç¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë·à¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Þ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é±é·à¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£±é·à¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»°Ã«¹¬´î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È±Ç²è¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë