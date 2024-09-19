¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬à¥é¥¹¥È¥é¥óáÇ»¸ü¥ê¥«¥ë¥É¤Ø¤Î»×¤¤ÅÇÏª¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂº·É¤¹¤ë¿Í¡×
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢º£½µËö¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á·è¾¡£²£²Æü¡Ë¤¬à¥é¥¹¥È¥é¥óá¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆ±Î½¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¡Ê£³£µ¡Ë¤Ø¤ÎÇ®¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ò£Ò£Â¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤ËÊóÆ»¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ê¥«¥ë¥É¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂàÃÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£Æ£±°úÂà¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£±³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¤Çà¥é¥¹¥È¥é¥óá¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ¤¬¥ê¥«¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶âÍ»Âç¼ê¡Ö£Ø£Í¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÊóÆ»¡£ÍýÁÛ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿³ÑÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¬ºÇ¤âÂº·É¤¹¤ë¿Í¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤½¤ÎÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤ÀÆñ¤¬²ÝÂê¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥«¥ë¥É¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÌÌ¤Ê¤É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£º£µ¨¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±Î½¤Ç¤¢¤êà»Õ¾¢á¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥«¥ë¥É¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ£Æ£±³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£