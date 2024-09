【ビックカメラ.com:美少女プラモデルセール】

通販サイト「ビックカメラ.com」は、美少女プラモデル「メガミデバイス」や「ギルティプリンセス」シリーズなどをお得な価格で販売している。

今回対象となっている商品は、コトブキヤの「メガミデバイス」より「BULLET KNIGHTS ランサー/ランチャー」や、「フレームアームズ・ガール」より「マガツキ 崩天」、マックスファクトリーの「PLAMAX GP-05 ギルティプリンセス 下着素体娘 ジェリー」のほか、BANDAI SPIRITSの「Figure-rise Standard ノワール」などが対象となっている。

なお在庫品価格となっているため、なくなり次第終了となるほか、パッケージなどの外装に痛みがある場合の返品や交換はできない。

「メガミデバイス BULLET KNIGHTS ランサー」

「メガミデバイス BULLET KNIGHTS ランチャー」

「フレームアームズ・ガール マガツキ 崩天」

「PLAMAX GP-05 ギルティプリンセス 下着素体娘 ジェリー」

「Figure-rise Standard ノワール」

「フレームアームズ・ガール マジカルバーゼラルド」

「装甲娘 LBCS:ジ・バニャン コザクラツグミ」

「アリス・ギア・アイギス 小芦睦海」

販売価格:3,980円※クーポンで更に10%引き販売価格:3,980円※クーポンで更に10%引き販売価格: 4,980円販売価格:1,980円※クーポンで更に10%引き販売価格:1,980円※クーポンで更に10%引き販売価格:3,980円※クーポンで更に10%引き販売価格:2,780円※クーポンで更に10%引き販売価格:3,980円※クーポンで更に10%引き

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C) KOTOBUKIYA

(C) MAX FACTORY・Tony/Guilty Princess

(C)SYNDUALITY Noir Committee