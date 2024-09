PCやマグカップなどにハートを抱えたサンリオキャラクターのマスコットをひっかけて楽しめる、ガシャポン(R)新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」が登場!ガシャポンから新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」が登場♪ PCやマグカップなどに引っ掛けられる新フィギュアシリーズの第1弾はサンリオキャラクターズたちです。サンリオキャラクターズたちが抱えている大きなハートをちょこっと引っ掛けてデコれる本アイテムは、ラバー素材でキャラクターたちがぴょこっとのぞき込んでいるような姿がとってもキュート。全高約3.5cmで、厚み3mm程度のものに取り付け可能。フィギュア単体で自立もするので、引っ掛けずに飾ることも可能です。ラインナップは「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「シナモロール」の全4種。カラフルなハートとサンリオキャラクターたちの可愛さが半端ない♪ 並べて飾ったり、デスクを彩って毎日に「Kawaii」をプラスしちゃいましょ。※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。(C) 24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650160