【「ぼっち・ざ・ろっく! アンソロジーコミック」第4巻】10月25日 発売価格:990円

まんがタイムきらら編集部公式Xにて、マンガ「ぼっち・ざ・ろっく! アンソロジーコミック」第4巻のカバーイラストが公開された。

公開されたカバーイラストは「好都合セミフレンド」の作者・千種みのり氏が描いたもの。結束バンドの面々がメイド服や執事服を着ている姿が描かれている。

なお、本書には「干物妹! うまるちゃん」のサンカクヘッド氏をはじめ多数の漫画家が参加している。

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED