The Wind、3rdミニアルバム「Hello：My First Love」で10月7日にカムバック決定

The Windが、10月にカムバックする。本日(19日)、所属事務所のWith Usエンターテインメントは「The Windが10月7日に3rdミニアルバム『Hello:My First Love』を発売する」と明かした。「Hello:My First Love」は、彼らが2月に発売した2ndミニアルバム「Our:YouthTeen」以来、約8ヶ月ぶりに披露するニューアルバムだ。

デビューアルバム「Beginning:The Wind Page」と「Our:YouthTeen」に続き、The Windの3番目のストーリーとして予告された「Hello:My First Love」には、どのようなときめきと清涼感が盛り込まれているのか、注目が集まる。The Windは今年デビュー2年目を迎え、より一層成長した姿でファンとコミュニケーションしている。今年初め、2ndミニアルバムのタイトル曲「H! TEEN」で活発な活動を展開し、5月にはデビュー1周年を迎え、ファンに届ける楽曲「Sirius Part.2」をリリースした。