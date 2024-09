東京ディズニーランドで20日より導入される、新しい夜のキャッスルプロジェクション『Reach for the Stars』。19日に先行公開された様子をレポートする。このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描くキャッスルプロジェクション。

事前告知のあった『マーベル』のグルート、ロケット、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、キャプテン・アメリカらの登場に加え、『ウィッシュ』のアーシャ、スター、『ミラベルと魔法だらけの家』ミラベル、ルーサなど、計30人以上のキャラクターが東京ディズニーリゾートに初登場した。普段ディズニーのショーでは欠かせない、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド・ダック、デイジー・ダックらの登場はなく、ディズニー/ピクサー/マーベル映画のキャラクターのみで物語が進んでいく、ある意味“新鮮”で新しいショーとなっている。◆TDR初登場キャラクター『ウィッシュ』アーシャ、スター、バレンティノ『あの夏のルカ』ルカ、アルベルト『ラーヤと龍の王国』ラーヤ、シスー『ミラベルと魔法だらけの家』ミラベル、ルーサ『カールじいさんの空飛ぶ家』エリー(声のみ)『プリンセスと魔法のキス』ティアナ、ナヴィーン王子『ウォーリー』ウォーリー、イヴ『インサイド・ヘッド2』イイナー、ハズカシ、ダリィ、シンパイ『マーベル』ロケット、グルート、エージェント・フィル・コールソン(声のみ)、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ワスプ、アントマン、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベル■『Reach for the Stars』先行レポート魔法で光り輝くシンデレラ城に、不思議で色あざやかな雲が現れ、荘厳な雲の上の城をつくりあげる。オープニングを飾るのは、ティンカーベル、ダンボ、ヘラクレス、ペガサス、メリー・ポピンズ、アラジン、ジャスミン、プーさん、ベイマックスの総勢9名。それぞれが空を飛ぶ演出で、花火とともに華やかにスタートした。次に登場したのは『ヘラクレス』の仲間たち。ヘラクレスが本当のヒーローになることを声高らかに誓う。ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年記念作品『ウィッシュ』のアーシャ、スター、バレンティノらが東京ディズニーリゾートに初登場。城いっぱいに描かれたアーシャと、その美しい歌声が響いた。続いて『メリダとおそろしの森』、さらに、TDR初登場組となる『あの夏のルカ』『ラーヤと龍の王国』『ミラベルと魔法だらけの家』が鮮やかに城を彩っていく。ミラベルの力持ちの姉・ルーサは、力強い歌声と、熱い炎の演出で会場中を盛り上げた。『ダンボ』のサーカスとかわいらしい飛行を見られたと思ったら、『カールじいさんの空飛ぶ家』の大冒険へと続く。シンデレラ城がまるでカールの家のように見える粋な投影も見逃せない。ディズニープリンセス&プリンスの舞踏会に立ち会えたようなロマンチックな演出、そして初登場の『ウォーリー』もチラリ。TDR初登場の“マーベル”キャラクターたちが怒涛の出演ラッシュ。思わず「あつーい」とゲストが声を揃えてしまうほどの大きな炎に圧倒され、今までのディズニーとは一味違う、新たな魅力を表現した。最近人気急上昇中の『ベイマックス』は、ヒロ、フレッド、ゴー・ゴー、ワサビ、ハニー・レモンらとともに“ヒーロー”スタイルで登場。愛猫・モチの出演もファンを喜ばせていた。フィナーレは今までの登場キャラクターに加え、今年公開した映画『インサイド・ヘッド2』の感情たちも。それぞれが希望を胸に空を飛ぶシーンを中心に、熱い友情で結ばれたウッディ&バズ・ライトイヤーが「無限の彼方へ、さあ行くぞ」と呼びかけ、華やかに最後を飾った。ディズニーの名曲とともに、シンデレラ城に映し出されるあざやかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができる。TDRに新たな歴史の1ページを刻む、夜のショーとなっている。【公演概要】ショータイトル:Reach for the Stars公演場所:シンデレラ城(キャッスル・フォアコート)公演時間:約20分公演回数:1日1〜2回映像に登場するキャラクター:ティンカーベル、ダンボ、ヘラクレス、ペガサス、メリー・ポピンズ、アラジン、ジャスミン、プーさん、ベイマックス、ゼウス、ハデス、メグ、アーシャ、スター、バレンティノ、メリダ、アンガス(馬)、鬼火、ルカ、アルベルト、ラーヤ、シスー、ミラベル、ルーサ、ジャンボ、ティモシー、団長、ケイシー・ジュニア、カールじいさん、ラッセル、ケヴィン、ダグ、エリー(声のみ)、オーロラ&フィリップ、シンデレラ&プリンス、白雪姫&王子、ベル&ビースト、ティアナ&ナヴィーン王子、ラプンツェル&フリン・ライダー、ウォーリー、イヴ、ロケット、グルート、エージェント・フィル・コールソン(声のみ)、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ワスプ、アントマン、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベル、モチ、ヒロ、フレッド、ゴー・ゴー、ワサビ、ハニー・レモン、バート、クリストファー・ロビン、ティガー、イーヨー、ピグレット、ラビット、オウル、カンガ、ルー、ピーターパン、ウェンディ、ジョン、マイケル、ヨロコビ、カナシミ、イカリ、ムカムカ、イイナー、ハズカシ、ビビリ、ダリィ、シンパイ、ウッディ、バズ・ライトイヤー