¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬µÕÅ¾¤Ç½é¹õÀ±¡ÖºòÆü¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ëº£Æü¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
àÁ´¾¡Í¥¾¡á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤¬¤«¤«¤ë´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¼ãÎ´·Ê¡Ê£²£¹¡á¹Ó¼®¡Ë¤Ë½é¹õÀ±¡£°ìÅÙ¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç¼ãÎ´·Ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¹¶¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¡ÊËëÆâ¶×¾¡Êö¤È¤Î¼èÁÈ¡Ë¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ëº£Æü¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡½éÆü¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î£±£±Ï¢¾¡¤Ç¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë»°Ìò¤Ç¤Î¡Ö£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤â½ªÈ×¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢¸µ»°Ìò¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¸åÈ¾¤Î¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¶å½Å¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼ãÎ´·Ê¤¬¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¹ø¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì½Ö¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼èÁÈ¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÊ·°Ïµ¤¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤·ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¤¤¤¤¹¶¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÂç´ï¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»òÇÕ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï£²ÇÔ¤Î´ØÏÆÌ¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¡¢ËëÆâ¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ë£±º¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤¬ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡££±£³ÆüÌÜ¤ÏÂç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö¡Ê£±ÇÔÌÜ¤Ç¡Ëµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£