[9.19 ACL2グループE第1節](Eピース)

※19:00開始

主審:ラズラン・ジョフリ

副審:モフド・アリフ、ムハンマド・ファルハン

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 21 田中雄大

DF 27 イヨハ理ヘンリー

MF 5 松本大弥

MF 6 青山敏弘

MF 18 柏好文

MF 25 茶島雄介

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

FW 11 満田誠

FW 36 井上愛簾

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 15 中野就斗

DF 16 志知孝明

DF 4 荒木隼人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 34 細谷航平

MF 66 川辺駿

FW 51 加藤陸次樹

FW 99 ゴンサロ・パシエンシア

監督

ミヒャエル・スキッベ

[カヤ・イロイロ]

先発

GK 40 パトリック・デイト

DF 12 ビンセント・ディアノ

DF 23 シモーネ・ロタ

DF 44 オーディー・メンジ

MF 6 マーク・スウェインストン

MF 25 エリック・エッソ

MF 88 山崎海秀

FW 3 斎藤彰人

FW 10 堀越大蔵

FW 13 ジェズス・メリサ

FW 17 ロベール・ロペズメンディ

控え

GK 1 ワリド・エッサフィ

DF 15 マルコ・カサンブレ

DF 22 フィッチ・アルボレダ

MF 20 パク・イヨン

MF 8 マルウィン・アンヘレス

FW 14 駒木秀人

FW 24 シャーウィン・バシンダナン

FW 7 ジョビン・ベディック

FW 77 ジェリ・マルティニレイ

監督

星出悠