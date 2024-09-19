広島vsカヤ・イロイロ スタメン発表
[9.19 ACL2グループE第1節](Eピース)
※19:00開始
主審:ラズラン・ジョフリ
副審:モフド・アリフ、ムハンマド・ファルハン
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
MF 5 松本大弥
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 36 井上愛簾
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 16 志知孝明
DF 4 荒木隼人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 34 細谷航平
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ
[カヤ・イロイロ]
先発
GK 40 パトリック・デイト
DF 12 ビンセント・ディアノ
DF 23 シモーネ・ロタ
DF 44 オーディー・メンジ
MF 6 マーク・スウェインストン
MF 25 エリック・エッソ
MF 88 山崎海秀
FW 3 斎藤彰人
FW 10 堀越大蔵
FW 13 ジェズス・メリサ
FW 17 ロベール・ロペズメンディ
控え
GK 1 ワリド・エッサフィ
DF 15 マルコ・カサンブレ
DF 22 フィッチ・アルボレダ
MF 20 パク・イヨン
MF 8 マルウィン・アンヘレス
FW 14 駒木秀人
FW 24 シャーウィン・バシンダナン
FW 7 ジョビン・ベディック
FW 77 ジェリ・マルティニレイ
監督
星出悠
※19:00開始
主審:ラズラン・ジョフリ
副審:モフド・アリフ、ムハンマド・ファルハン
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
MF 5 松本大弥
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 36 井上愛簾
控え
DF 15 中野就斗
DF 16 志知孝明
DF 4 荒木隼人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 34 細谷航平
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ
[カヤ・イロイロ]
先発
GK 40 パトリック・デイト
DF 12 ビンセント・ディアノ
DF 23 シモーネ・ロタ
DF 44 オーディー・メンジ
MF 6 マーク・スウェインストン
MF 25 エリック・エッソ
MF 88 山崎海秀
FW 3 斎藤彰人
FW 10 堀越大蔵
FW 13 ジェズス・メリサ
FW 17 ロベール・ロペズメンディ
控え
GK 1 ワリド・エッサフィ
DF 15 マルコ・カサンブレ
DF 22 フィッチ・アルボレダ
MF 20 パク・イヨン
MF 8 マルウィン・アンヘレス
FW 14 駒木秀人
FW 24 シャーウィン・バシンダナン
FW 7 ジョビン・ベディック
FW 77 ジェリ・マルティニレイ
監督
星出悠