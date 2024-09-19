King Gnu、東京ドーム公演のトレーラー映像を公開
9月25日（水）に発売されるKing Gnuの映像商品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME”』のトレーラー映像が公開された。
2024年1月から3月にかけて開催された全国5大ドームツアー＜King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞では、全国5都市9公演を通じて計38万人が動員され、メジャーデビューから約5年でのドームツアー開催はバンドとしては史上最速の記録となったものだ。
9月27日（金）、28日（土）には全国の映画館にて開催される特別上映イベント＜King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―＞も決定しており、現在チケットの一般販売（先着）がスタートとなった。
『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
完全生産限定盤：BVXL-130〜132／￥12,000-（tax in.）
【完全生産限定盤スペシャルBOX仕様】Blu-ray1枚＋CD1枚＋148ページ PHOTO BOOK＋マスカラ歌詞入り特製BOX
通常盤 ： BVXL-133〜134 ／￥7,700-（tax in.）Blu-ray1枚＋CD1枚
予約 https://kinggnu.lnk.to/THEGREATESTUNKNOWNTOUR
[ Disc1 / Blu-ray ]
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千両役者
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Teenager Forever
飛行艇
DOCUMENTARY MOVIE
[ Disc2 / CD ]
マスカラ
【店舗別オリジナル特典】
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）・・・オリジナルクリアポーチ
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）・・・オリジナルピック
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング・・・オリジナル丸型缶ミラー
・Amazon.co.jp・・・オリジナルトートバッグ
・楽天ブックス・・・オリジナルピンバッジ
・セブンネットショッピング・・・オリジナルプレートキーホルダー
・Sony Music Shop ・・・オリジナルマネークリップ
・King Gnu応援店・・・オリジナルステッカー
＜King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―＞
2024年9月28日（土）16：00上映開始
全国各地の映画館 https://liveviewing.jp/kinggnu-tokyo-dome/
￥3,500（税込／全席指定）
ローソンチケット：https://l-tike.com/kinggnu-theater-pr/
ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」
◆King Gnuオフィシャルサイト