Snow Manが10月30日にリリースする4thアルバム『RAYS』の商品内容を解禁した。MVが公開されてから上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など新曲13曲を含む全18曲のタイトルを公開。アルバムの人気コンテンツであるユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。

4th Album『RAYS』



2024.10.30 Release予約:︎https://snowman.lnk.to/4thalbum_alltitles◾︎初回盤A形態:CD+2DVD品番:JWCD-98651/B〜C価格:\4,000(税抜) / ¥4,400(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We'll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK 'N' ROLL12. Wha cha cha13. KATANA【DVD収録内容】Disc-101. 「EMPIRE」Music Video02. 「We'll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The ScenesDisc-208. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!〜」Behind The Scenes◾︎初回盤A形態:CD+Blu-ray品番:JWCD-98652/B価格:\4,000(税抜) / ¥4,400(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【Blu-ray収録内容】01. 「EMPIRE」Music Video02. 「We'll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The Scenes08. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!〜」Behind The Scenes◾︎初回盤B形態:CD+DVD品番:JWCD-98653/B価格:\3,800(税抜) / ¥4,180(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【DVD収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video - Hikaru Iwamoto / Raul03. 「Hot Flow」Music Video - Ren Meguro / Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video - Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes- GLITCH- Hot Flow-ナイトスケープ-星のうた08. 最も光っている男は誰だ!? Snow Man男前選手権◾︎初回盤B形態:CD+Blu-ray品番:JWCD-98654/B価格:\3,800(税抜) / ¥4,180(税込)ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A (JWCD-98651/B〜C) 同一【Blu-ray収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video - Hikaru Iwamoto / Raul03. 「Hot Flow」Music Video - Ren Meguro / Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video - Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes- GLITCH- Hot Flow-ナイトスケープ-星のうた08. 最も光っている男は誰だ!? Snow Man男前選手権◾︎通常盤形態:CD Only品番:JWCD-98655価格:\3,000(税抜) / ¥3,300(税込)初回仕様:スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We'll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK 'N' ROLL12. Wha cha cha13. KATANA14. GLITCH - Hikaru Iwamoto / Raul15. Hot Flow - Ren Meguro / Daisuke Sakuma16. ナイトスケープ - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate17. 星のうた - Shota Watanabe / Koji Mukai18. KANPAI Year!! (Bonus Track)