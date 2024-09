今年も「KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2024 Autumn」が開催されることが発表された。「サステナブルで多様なモビリティライフ!! 過去〜現在〜そして未来ヘリテージに触れ、心躍らせる未来へ」をテーマに、各種環境対応車両はじめ新型車両の展示及び試乗会、ヴィンテージ車両の展示や、モビリティーを通じたライフスタイル提案(アウトドア、ペット、ゴルフなど)を行い、子どもから大人までさまざまな楽しみ方ができるイベントとなっている。

コンクール参加枠募集要項

【画像】以前の「KARUIZAWA MOTOR GATHERING」の様子■開催場所:軽井沢・プリンスショッピングプラザ ガーデンモール 芝生のひろば(所在地:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢/最寄駅:北陸新幹線『軽井沢駅』)■開催期間:2024年10月19日(土)〜 20日(日) 10時 〜19時■主催:軽井沢モーターギャザリング実行委員会(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社/株式会社MOTOTECA/株式会社芸文社/株式会社SHIRO/ネコ・パブリッシング/CCCMKホールディングス株式会社)■共催:軽井沢・プリンスショッピングプラザ(株式会社西武リアルティソリューションズ)■入場料:無料『軽井沢・プリンスショッピングプラザ』の芝生に愛車を並べられる!「Concours of Elegance」も実施決定!また、このイベント内では、愛車をあの『軽井沢・プリンスショッピングプラザ』の芝生の上に並べることができる「Concours of Elegance」も実施される。昨年秋に初開催され、好評を博した企画だ。今年のテーマは、【イギリス車】で年式は問わない。申込の期限は10月4日までとなっている。■開催日:2024年10月20日(日)■会場:軽井沢・プリンスショッピングプラザ ガーデンモール 芝生のひろば(集合場所P3)■参加車両資格:イギリス車(製造年は問いません)■参加費:1台/5,000円■当日のスケジュール(予定)※変更の場合もあります・07:30〜 会場受付→芝生のひろば入場開始・10:00〜 コンクール&投票START・15:00〜 コンクール投票締め切り・16:00〜 コンクール表彰式・19:00〜 退場開始※施設運営安全管理面を考慮し、ショッピングプラザ営業終了後の退場開始となります。あらかじめご了承ください。■Concours of Elegance表彰カテゴリ(予定)※変更の場合もあります・グランプリ・2NDグランプリ・ピープルズチョイス(来場者投票)・KMG賞(KMG事務局選定)・軽井沢PSP賞(西武RS)※その他特別賞など■Concours of Elegance審査員※調整中■申込方法※下記リンク先より、エントリーください。https://docs.google.com/forms/d/1DzZhIJdqHlpFWFu6th19a2JZKiil1WxVe5dGOSdEWqM/viewform?edit_requested=true■参加申込期限:2024年10月04日(金)<お申し込み後の参加の流れ及び注意事項>・エントリー内容を事務局にて選考後、「ご参加いただける方のみ」に、事務局よりメールにて参加受付完了のご連絡をさせていただきます。・エントリーいただいても、参加いただけない場合がございますので何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。・展示スペースの都合上、参加台数を制限させていただく場合がございます。<お合せ先>軽井沢モーターギャザリング運営事務局https://www.motor-gathering.com/contact/