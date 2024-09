マンチェスター・ユナイテッドはサウサンプトンで躍動する期待の若手選手の獲得を検討しているようだ。



ベン・ジェイコブス氏によると、マンUはサウサンプトンに所属する18歳MFタイラー・ディブリングの獲得を検討しているという。



サウサンプトンの下部組織出身のディブリングは昨年12月にプロ契約を結ぶと、今季は既にプレミアリーグ4試合、そしてEFLカップ2試合に出場するなどトップチームの主力として活躍。0-3で敗北したプレミアリーグ第4節マンU戦では初の先発出場を果たしており、得意のドリブルでチャンスを演出。今季のプレミアリーグの期待の若手選手として注目を浴びている。



そんなディブリングにマンU移籍の可能性が浮上。同氏によると、サウサンプトン側は、ディブリングの今季の活躍から同選手を手放す考えは全くなく、今後大幅な条件アップを含む新契約を提示する予定だという。



イングランドの世代別代表にも選出されるなどポテンシャル抜群のディブリングだが、マンUへの移籍は実現するのだろうか。今後の動きから目が離せない。

Take it away, Tyler Dibling pic.twitter.com/aZDhWNbk56