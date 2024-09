MAMAMOO ファサ、タイトル曲「NA」のMV公開…フランスの美しい風景にも注目

MAMAMOOのファサが帰ってきた。ファサは本日(19日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて2ndミニアルバム「O」をリリースした。2ndミニアルバム「O」は、ファサのポジティブなアティチュードを感じることができるアルバムで、タイトル曲「NA」をはじめ、「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで、計7曲が収録されている。

タイトル曲「NA」には、ファサならではの主体的なストーリーを盛り込んだ。楽曲作業には、ヒット曲メーカーであるユ・ゴニョンからPSY、アン・シネなどが参加した。ファサは他人の視線にこだわらず、堂々と自分の道を歩き続ける自信あふれる姿を披露する。フランス・パリで撮影されたミュージックビデオも見どころだ。彼女は、ヨーロッパの美しさが感じられるパリを背景に、自由にロマンを楽しんだり、ステージ上でのプロフェショナルな姿とはまた異なる愉快で突拍子もない一面まで披露し、ミュージックビデオを見た人々に楽しさを届けている。また、「NA」の振り付けにはファサと言えば欠かせないパフォーマンスのためにBoA、TWICE、キム・チョンハ、aespaなど、数多くのK-POPアーティストたちと共にしてきたダンスクルーのLa Chica、Mnet「STREET DANCE GIRLS FIGHTER2」で準優勝を手にしたJAM REPUBLICが参加。レジェンド級のラインナップを誇りながら、彼らのシナジー(相手との相性)への期待をより一層高めている。