SEVENTEEN、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」プロモーションスケジュールを公開

カムバックを控えているSEVENTEENが、多彩なプロモーションコンテンツを予告した。SEVENTEENは本日(19日)、公式SNSを通じて12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のプロモーションスケジュールを公開。これによると、彼らは23日と24日のオフィシャルフォトをはじめ、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」のカムバックスペシャル、予告映像などを順次公開していく。

特に目を引くのは、10月16日から25日まで続くオフラインイベント「SEVENTEEN STREET」だ。昨年、10thミニアルバムと11thミニアルバム発売当時に開かれたこのイベントは、CARAT(ファンの名称)から爆発的な反応を得た。今年の「SEVENTEEN STREET」は昨年より開催期間が長く、より多くのCARATからの反響が予想される。ミュージックビデオ公開のスケジュールも注目を集めた。アルバム発売と共にタイトル曲のミュージックビデオがベールを脱ぐのはもちろん、10月21日0時にもう1本のミュージックビデオが公開される。先立ってトレーラー映像「Speak up」を通じて誰もが共感できるストーリーが予告されただけに、2本のミュージックビデオに込められたメッセージにも多くの期待が集まっている。SEVENTEENは、12thミニアルバムと共に、ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を通じて全世界のファンに会う。彼らは10月12、13日に高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで華やかな幕を開けた後、アメリカ、日本、アジアでツアーを続けていく。SEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は10月14日の午後6時に発売される。