◆Snow Man、4th Album「RAYS」商品内容解禁

【モデルプレス=2024/09/19】Snow Manの4th Album「RAYS」(読み:レイズ/10月30日リリース)より、商品内容が解禁。ユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。本作に収録されるのは、YouTubeでMusic Videoが公開されてからSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U−20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など新曲13曲を含む全18曲。ユニット曲は岩本照・ラウールによる「GLITCH」、目黒蓮・佐久間大介・「Hot Flow」、深澤辰哉・阿部亮平・宮舘涼太による「ナイトスケープ」、渡辺翔太・向井康二による「星のうた」。初回盤Bにはユニット曲のMusic Videoが収録される。

◆Snow Man・4th Album「RAYS」商品内容

初回盤Aに収録されるのは、岩本が主演を務めたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』主題歌「LOVE TRIGGER」Music Video、渡辺が主演を務めた日本テレビドラマ『先生さようなら』主題歌「We’ll go together」Music Video、目黒が主演を務めたTBS系金曜ドラマ『トリリオンゲーム』主題歌「Dangerholic」Music Videoに加え、「DA BOMB」Music Video、「EMPIRE」マルチアングル映像、「EMPIRE」Behind The Scenes。また、2023年の大晦日に実施され、最大同時接続者数133万人超えを記録した「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!〜」のBehind The Scenesや、RAYS=9人の「光線」にかけて「最も光っている男は誰だ!?Snow Man男前選手権」も収録されている。(modelpress編集部)【初回盤A】形態:CD+2DVDワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We’ll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK ’N’ ROLL12. Wha cha cha13. KATANA【DVD収録内容】Disc-101. 「EMPIRE」Music Video02. 「We’ll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The ScenesDisc-208. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!〜」Behind The Scenes【初回盤A】形態:CD+Blu-rayワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A(JWCD-98651/B〜C)同一【Blu-ray収録内容】01. 「EMPIRE」Music Video02. 「We'll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The Scenes08. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!〜」Behind The Scenes【初回盤B】形態:CD+DVDワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A(JWCD-98651/B〜C)同一【DVD収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video − Hikaru Iwamoto / Raul03. 「Hot Flow」Music Video − Ren Meguro / Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video − Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video − Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes− GLITCH− Hot Flow− ナイトスケープ− 星のうた08. 最も光っている男は誰だ!?Snow Man男前選手権【初回盤B】形態:CD+Blu-rayワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A(JWCD-98651/B〜C)同一【Blu-ray収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video - Hikaru Iwamoto / Raul03. 「Hot Flow」Music Video - Ren Meguro Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video - Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes− GLITCH− Hot Flow− ナイトスケープ− 星のうた08. 最も光っている男は誰だ!?Snow Man男前選手権【通常盤】形態:CD Only初回仕様:スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We’ll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK 'N' ROLL12. Wha cha cha13. KATANA14. GLITCH − Hikaru Iwamoto / Raul15. Hot Flow − Ren Meguro / Daisuke Sakuma16. ナイトスケープ − Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate17. 星のうた − Shota Watanabe / Koji Mukai18. KANPAI Year!!(Bonus Track)【Not Sponsored 記事】