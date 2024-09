コールドプレイ、約8年ぶり！2025年4月に来韓訪演が決定

世界的なロックバンドであるコールドプレイ(Coldplay)が、約8年ぶりに韓国を訪れる。本日(19日)、公演企画会社のLIVE NATION KOREAは「コールドプレイは2025年4月16日、18日、19日、22日に高陽(コヤン)総合運動場で、訪韓公演『LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL』を開催する」と明かした。今回の公演は、2017年4月に行われた初の訪韓公演以来、約8年ぶりのことだ。

コールドプレイは、クリス・マーティン(Chris Martin、ボーカル/ピアノ)、ジョニー・バックランド(Jonny Buckland、ギター)、ガイ・ベリーマン(Guy Berryman、ベース)、ウィル・チャンピオン(Will Champion、ドラム)で構成されている。21世紀で最も成功を収めたバンドであり、最も影響力のあるアーティストの一つとして挙げられるグループだ。現在まで9枚のフルアルバムを発売。これまでに1億枚以上のアルバムを売り上げ、7つのグラミー賞、9つのブリットアワードなど、バンドとして成し遂げられる最高のキャリアを持っているだけでなく、持続可能な公演のための環境にやさしい活動を続けているなど、社会的にも良い影響力を広めている。今回の公演で、彼らは「Yellow」「Fix You」「Viva la Vida」などのヒット曲はもちろん、「feelslikeimfallinginlove」「WE PRAY」など、最新シングルまで合わせたセットリストと華やかなステージを披露する予定だ。公演チケットは27日の午後12時より、INTERPARK TICKETにて発売される。