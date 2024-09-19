9mm Parabellum Bullet、2025年3月17日の結成記念日にツアーファイナル公演を開催
9mm Parabellum Bulletが、2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて＜9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞を開催することを発表した。
本公演は11月から開催されるアルバムリリースツアーのファイナル公演となる。結成記念日の3月17日に20周年イヤーの締めくくりとして、また21周年のスタートの日でもあるこの日に開催される特別公演となる。チケットは18:00より9mm MOBILE会員限定での先行がスタートしている。
●菅原卓郎 コメント
ツアーの最終日KT Zepp Yokohamaは2025年3月17日、9mmの結成記念日に決まりました！！つまり21周年のスタートでもあるので、ツアーファイナル且つ「カオスの百年 vol.21」のダブルネームでお祝いです。今は「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を聴いてもらいたい気持ちが日に日に膨れ上がっている9mmメンバーですが、みなさんも逸る気持ちはおさえずに、ライブハウスで9mmを見るのを楽しみにしていてください！！共にファイナルまで突き進みましょう。
ライブ・イベント情報
＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞
2025年3月17日(月) KT Zepp Yokohama
OPEN:17:30 START:18:30
ライブ・イベント情報
2024年
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
2025年
1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30
1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30
1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00
1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30
1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30
2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30
2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30
2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
リリース情報
2024.10.23 Release
COCP-42383 ￥3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
ライブ・イベント情報
・タワーレコード渋谷店にて期間内に予約された方は抽選で試聴イベント会場にご招待。また、先着で「オンライン視聴券」をお渡しいたします。
・タワーレコードオンラインにて期間内に予約された方にはイベントが視聴可能なURLとシリアルをタワーレコードマイページにご案内いたします。
【イベント日時】
日時：2024年10月7日(月) 20:00〜
【予約対象期間】
タワーレコード渋谷店店頭
2024年9月12日(木)開店時〜2024年9月30日(月)閉店時まで
詳細URL：https://towershibuya.jp/2024/09/09/20301
7タワーレコードオンライン
2024年9月9日(月)22:00〜2024年9月30日(月)23:59まで
販売ページURL：https://tower.jp/article/feature_item/2024/09/09/0701
詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/9mm/live/88546.html