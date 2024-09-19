BABYMETAL、ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』映像作品化リリース決定
BABYMETALが2023年から2024年にかけて、自身最大規模のワールドツアー＜BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024＞を開催した。同ワールドツアーの締め括りとなる沖縄公演＜BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43＞の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』のBlu-ray／DVDを12月11日にリリースすることが決定した。
ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』は、ワイド画面のシネスコサイズと臨場感あふれる音響により、まるでライブ会場にいるかのような錯覚を感じることができる映画として、2024年8月23日より全国映画館で公開された作品だ。多彩な楽曲、唯一無二の世界観、ツアーファイナルならではの演出、ワールドツアーでさらなる進化を遂げたBABYMETALの圧倒的なパフォーマンス、そのすべてを体感できるBABYMETAL初のライブムービーとして届けられた。
全編ライブ映像で構成され、盛り上がり必至の楽曲「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、メタルの新境地を魅せる「BxMxC」、壮大な世界観と共に魅せる「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」、そして新生BABYMETALの代表曲でもあり、ワールドツアーを共に歩んできた「 メタリ！！ (feat. Tom Morello)」は、初の沖縄公演とワールドツアーファイナルのスペシャルな演出として、太鼓を持ったエイサー隊が登場し、掛け声なども沖縄バージョンにアレンジされた本公演限りのパフォーマンス、さらにアンセム的な楽曲「Road of Resistance」など永久保存版的な全14曲が届けられた。
映像商品は、通常盤Blu-ray、通常盤DVDをリリース。Stereo方式に加えて、BABYMETALの映像商品としては初、Blu-rayはDolby Atmos、 DVDは5.1chでの再生も可能な仕様となる予定だ。また、「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、ポストカードセット、アクリルフォトフレーム、本作より「メタリ！！ (feat. Tom Morello) - 43 ver. -」のライブ音源が収録されたカセットテープをセットにしたTHE ONEリミテッドエディションを9月19日18:00より数量限定で発売する。BABYMETALとして、初のカセットを付属したこちらの商品は、「LEGEND - 43(シーサー)」にちなみ、4,300セットの限定アイテムとなっている。商品詳細とともに購入特典の詳細も明らかになっているのでチェックを。
■Blu-ray & DVD『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』
2024年12月11日(水)発売
主要販売サイト：https://TF.lnk.to/bm_legend43PR
※後日iTunesにてコンサートフィルム販売予定
【Blu-ray(通常盤)】(全14曲)
TFXQ-78262 ￥7,700 (tax in)
※Dolby Atmos、Stereo
【DVD(通常盤)】(全14曲)
TFBQ-18293 ￥6,600 (tax in)
※5.1ch、Stereo
■『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』 - THE ONE LIMITED EDITION -
【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)Blu-ray+2CD+ポストカードセット+アクリルフォトフレーム+カセットテープ】
ONEB-0044 ￥22,000 (tax in)
▼セット内容
・Blu-ray(1枚 / 全14曲)
・LIVE ALBUM(2枚 / 全14曲)
※ポストカードセット(43枚)、アクリルフォトフレーム、カセットテープ付きスペシャルパッケージ仕様
▼カセットテープ(THE ONE盤のみ収録)収録内容
＜2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center＞
01. メタリ！！ (feat. Tom Morello) - 43 ver. -
▼アーティストオンラインショップ『アスマート』注文ページ
https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10044461
※予約受付開始
コンビニ支払：9月19日(木)18:00〜
クレカ・キャリア決済：9月19日(木)18:00〜
※数量限定のため、商品がなくなり次第受付を終了いたします。
▼Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM(THE ONE盤のみ収録)収録内容
＜2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center＞
01. BABYMETAL DEATH
02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)
03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
04. Shanti Shanti Shanti
05. MAYA
06. BxMxC
07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)
08. Monochrome
09. メギツネ
10. ギミチョコ！！
11. KARATE
12. ヘドバンギャー！！
13. メタリ！！ (feat. Tom Morello)
14. Road of Resistance
●Blu-ray & DVD 購入特典
・Amazon：スリーブケース ※Blu-ray商品(TFXQ-78262)のみ対象
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・汎用特典：B3カレンダーポスター(2025年度)
■海外ライブ情報
10月20日(日) ブラジル・サンパウロ / Allianz Parque
https://www.eventim.com.br/campaign/knotfestbrasil
▶＜BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Brazil＞
10月21日(月) ブラジル・サンパウロ / AUDIO
https://www.eventim.com.br/artist/babymetal/
▶＜KNOTFEST BUENOS AIRES, ARGENTINA 2024＞
10月26日(土) アルゼンチン・ブエノスアイレス / PARQUE DE LA CIUDAD
https://entradauno.com/
▶＜BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Colombia＞
10月28日(月) コロンビア・ボゴタ / GRAN SALÓN CORFERIAS
https://tickets.eticketablanca.com/event/babymetal-6i2vbd
▶＜BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Peru＞
10月30日(水) ペルー・リマ／ANFITEATRO PARQUE DE LA EXPOSICIÓN
https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-babymetal-63472
▶＜SIDESHOW for "KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024"＞
11月01日(金) チリ・サンティアゴ / BASEL VENUE
https://babymetal.com/mob/news/www.puntoticket.com/side-show-baby-metal
▶＜KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024＞
11月02日(土) チリ・サンチアゴ / PARQUE DEL ESTADIO NACIONAL
https://www.puntoticket.com/
▶＜Slipknot's headline show＞
11月09日(土) メキシコ・メキシコシティ / Parque Bicentenario
■＜BABYMETAL US TOUR 2024＞
11月06日(水) ハリウッド フロリダ州／Hard Rock Hollywood
11月12日(火) シャーロット ノースカロライナ州／The Fillmore
11月13日(水) ローリー ノースカロライナ州／The Ritz
11月15日(金) ワシントン D.C. ／The Anthem
11月16日(土) リッチモンド バージニア州／The National
11月18日(月) ニューヨーク ニューヨーク州／Terminal 5
11月19日(火) ニューヨーク ニューヨーク州／Terminal 5
11月21日(木) ベスレヘム ペンシルベニア州／Wind Star Creek Event Center
11月23日(土) シンシナティ オハイオ州／Andrew J. Brady Music Center
11月24日(日) マディソン ウィスコンシン州／The Sylvee
11月26日(火) インディアナポリス インディアナ州／Egyptian Room
11月27日(水) デモイン アイオワ州／Vibrant
11月29日(金) オクラホマ・シティ オクラホマ州／Criterion Ballroom
11月30日(土) アルバカーキ ニューメキシコ州／Revel
12月03日(火) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
12月04日(水) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
12月05日(木) アナハイム カルフォルニア州／House of Blues
関連リンク
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◆＜TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43＞特設ページ