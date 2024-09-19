¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç24Ç¯½©¿·ºî¡Ã¿·¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡õ¡Ø¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¡Ù¥Þ¥¹¥«¥é¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì♡¸ý¥³¥ß¤â¤´¾Ò²ð
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Î2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤¬9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡ª¤µ¤é¤Ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ù¤Î¥é¥áÆþ¤ê¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡ÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¡¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Î2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Èþ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤¬¿·È¯Çä♡
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Î¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤¬¿·È¯Çä♡
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Î¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡È¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç¡É¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
¤È¤¯¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á¤¬¿Íµ¤¤ÎMAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ù¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¡È¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç¡É¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
¤È¤¯¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥³¥¹¥á¤¬¿Íµ¤¤ÎMAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ù¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á
¡ü ¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡¿Á´1¿§¡¿1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¿¸ÂÄê2¿§¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¿¸ÂÄê2¿§¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
"¥Þ¥¹¥«¥é¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¤òºî¤ê¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡£
¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¸þ¤¤òÊäÀ°¤·¡¢¾å¸þ¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÈþ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿♡
¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¸þ¤¤òÊäÀ°¤·¡¢¾å¸þ¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÈþ¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿♡
¾¦ÉÊÆÃÄ§
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
Çö¤¤Ëì¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë"ÇöËì¥³¡¼¥È¥¡¼¥×½èÊý"¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ®Ê¬¤È»Å¾å¤¬¤ê¥¡¼¥×À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Èþ¥í¥ó¥°¡õ¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤ò1ÆüÃæ¥¡¼¥×*¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
* 12»þ´Ö»Å¾å¤¬¤ê»ýÂ³¡Ê¥«¡¼¥ë¡¦¥í¥ó¥°¡¦¤Ë¤¸¤ß¤Î¤Ê¤µ¡Ë¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¡Ê»ñÀ¸Æ²Ä´¤Ù¡¢¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ®Ê¬¤È»Å¾å¤¬¤ê¥¡¼¥×À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Èþ¥í¥ó¥°¡õ¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤ò1ÆüÃæ¥¡¼¥×*¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
* 12»þ´Ö»Å¾å¤¬¤ê»ýÂ³¡Ê¥«¡¼¥ë¡¦¥í¥ó¥°¡¦¤Ë¤¸¤ß¤Î¤Ê¤µ¡Ë¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¡Ê»ñÀ¸Æ²Ä´¤Ù¡¢¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¤Þ¤¿¡¢´À¤äÈé»é¡¢ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÅò¤ÇÀö´éÎÁ¤Î¤ß¤Ç¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤♡
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë5¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌÓÈ±ÊÝ¼¾À®Ê¬
¡üÌÓÈ±ÊÝ¸î¡¦Êä½¤À®Ê¬
¡üÀÚ¤ìÌÓËÉ»ßÀ®Ê¬
¡ü¤Þ¤ÄÌÓÊÝ¸îÀ®Ê¬
¡ü¤Ä¤äÀ®Ê¬
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë5¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌÓÈ±ÊÝ¼¾À®Ê¬
¡üÌÓÈ±ÊÝ¸î¡¦Êä½¤À®Ê¬
¡üÀÚ¤ìÌÓËÉ»ßÀ®Ê¬
¡ü¤Þ¤ÄÌÓÊÝ¸îÀ®Ê¬
¡ü¤Ä¤äÀ®Ê¬
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÓÀè¤Î¸þ¤¤òÀ°¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥à¤¬¡¢¸þ¤¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤"¤µ¤Þ¤è¤¤¤Þ¤ÄÌÓ"¤òÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓÀè¤Î¸þ¤¤òÀ°¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥à¤¬¡¢¸þ¤¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤"¤µ¤Þ¤è¤¤¤Þ¤ÄÌÓ"¤òÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎÁ¡ºÙ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òÇÛ¹ç¡£
Çò¤¯¤Ê¤é¤ºÌÜÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯±Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹♡
Çò¤¯¤Ê¤é¤ºÌÜÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯±Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹♡
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´1¿§¡ä
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¡ü¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆ©¤±´¶¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÇ»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤Ç¤¹¡£
¹õ¤ÇÌÜ¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë±ð¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Á¡°ÝÆþ¤ê¤Ç¡¢¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¿¤Ó¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë♡·Ú¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ç¥«¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Â®´¥À¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È´¥Áç¤»¤º¤Ë¼«Á³¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¼Á´¶¤ò¥¡¼¥×¡£
°ìÅÙ´¥¤¯¤È¡¢¥´¥·¥´¥·¤È»¤¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂÑµ×À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤«¤é¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
¹õ¤ÇÌÜ¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë±ð¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Á¡°ÝÆþ¤ê¤Ç¡¢¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¿¤Ó¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë♡·Ú¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ç¥«¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Â®´¥À¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È´¥Áç¤»¤º¤Ë¼«Á³¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¼Á´¶¤ò¥¡¼¥×¡£
°ìÅÙ´¥¤¯¤È¡¢¥´¥·¥´¥·¤È»¤¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂÑµ×À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤«¤é¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¼ïÎà¡§Á´1¿§
ÍÆÎÌ¡§6g
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¤«¤é9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Ô¥¢¡Ë¸ÂÄê¡¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼
¼ïÎà¡§Á´1¿§
ÍÆÎÌ¡§6g
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¤«¤é9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Ô¥¢¡Ë¸ÂÄê¡¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Î¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ù¤«¤é¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì♡
¾¦ÉÊÆÃÄ§
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ù¤Ï¡¢¹¦¿ý¤Î±©¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤ÎÈþ¤·¤¤¾å¸þ¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
´À¤ÈÈé»é¡¢ÎÞ¤Ë¤â¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤♡
¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÍ¥¤·¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÍ¥¤·¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ë¥é¥á¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆÃÊÌ¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆÃÊÌ¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
Ìë¶õ¤Ë½Ö¤¯À±¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Çµ±¤¯¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥é¥á¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ♡
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢LLL¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ä¶Ë·Ú¥¹¥à¡¼¥¹±Õ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ÇÌÓÀè¤Þ¤ÇÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¸ÂÄê2¿§¡ä
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î2¿§¤Ç¤¹¡£
¡üVI751 Í½ÃÎÌ´
¡üGY852 ÂèÏ»´¶
¡ÖVI751 Í½ÃÎÌ´¡×¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¡£ºÆÈÎ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡üVI751 Í½ÃÎÌ´
¡üGY852 ÂèÏ»´¶
¡ÖVI751 Í½ÃÎÌ´¡×¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¡£ºÆÈÎ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡üVI751 Í½ÃÎÌ´
¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥á¤¬µ±¤¯¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥«¥é¡¼
¡üGY852 ÂèÏ»´¶
¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ü¥Ô¥ó¥¯¥é¥á¤¬µ±¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì¤¯¤Ã¤¤ê¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥á¤¬µ±¤¯¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥«¥é¡¼
¡üGY852 ÂèÏ»´¶
¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ü¥Ô¥ó¥¯¥é¥á¤¬µ±¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì¤¯¤Ã¤¤ê¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¥í¥ó¥°¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³¤Ë¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Â«´¶¤ÏÈæ³ÓÅªºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤¬´¥¤¯Á°¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î¹âÈ¯¿§¤Ç¡¢¥é¥á¤â²ô¤Ë¤Ê¤é¤º¤¤ì¤¤¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ëßê¤á¤¯ÌÜ¸µ¤Ø»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³¤Ë¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥³¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Â«´¶¤ÏÈæ³ÓÅªºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤¬´¥¤¯Á°¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î¹âÈ¯¿§¤Ç¡¢¥é¥á¤â²ô¤Ë¤Ê¤é¤º¤¤ì¤¤¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ëßê¤á¤¯ÌÜ¸µ¤Ø»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
VI751¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê·ì¿§´¶¤¬¤¢¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤ÇÌÜ¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡
GY852¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢VI751¤è¤ê¥é¥á´¶¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£
¹õ¤Û¤ÉÇ»¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¸µ¤¬À¹¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¤³¤Ê¤ì´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤2¿§¤Ç¡¢²¼¤Þ¤Ä¤²¤Î¤ß¤Ê¤É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦♡
Â®´¥À¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢°ìÅÙ´¥¤¯¤È»¤¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯Èþ¤·¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤ÇÌÜ¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡
GY852¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢VI751¤è¤ê¥é¥á´¶¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£
¹õ¤Û¤ÉÇ»¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¸µ¤¬À¹¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¤³¤Ê¤ì´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤2¿§¤Ç¡¢²¼¤Þ¤Ä¤²¤Î¤ß¤Ê¤É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦♡
Â®´¥À¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢°ìÅÙ´¥¤¯¤È»¤¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯Èþ¤·¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¼ïÎà¡§¸ÂÄê2¿§
ÍÆÎÌ¡§6g
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¤«¤é9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Ô¥¢¡Ë¸ÂÄê¡¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¼ïÎà¡§¸ÂÄê2¿§
ÍÆÎÌ¡§6g
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î11Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¤«¤é9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Ô¥¢¡Ë¸ÂÄê¡¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥í¥Õ¥È¤ä¥×¥é¥¶¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡Êmeeco¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡Êmeeco¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÈþ¤·¤¯ßê¤á¤¯ÌÜ¸µ¤Ø♡
MAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏMAJOLICA MAJORCA¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤Î2024Ç¯½©¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç¤ÎÈþ¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÆ³¤¯¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡õ¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤È¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë♡
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯½©¡¦Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¥Þ¥¸¥ç¥Þ¥¸¥ç¤ÎÈþ¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÆ³¤¯¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡õ¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤È¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX ¡Ê¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë♡
FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯½©¡¦Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------