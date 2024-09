9mm Parabellum Bulletが、2025年3月17日にKT Zepp Yokohamaにてツアーファイナル公演『9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra~カオスの百年vol.21~』を開催する。

本公演は、11月から開催されるアルバムリリースツアーのファイナル公演であり、20周年イヤーの締め括りかつ21周年のスタートの日となる結成記念日に開催される特別公演となる。チケットは、本日18時よりモバイル会員限定での先行がスタートしている。

なお、9mm Parabellum Bulletは10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースする。

<菅原卓郎(Vo/Gt) コメント>

ツアーの最終日KT Zepp Yokohamaは2025年3月17日、9mmの結成記念日に決まりました!!つまり21周年のスタートでもあるので、ツアーファイナル且つ「カオスの百年 vol.21」のダブルネームでお祝いです。今は「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を聴いてもらいたい気持ちが日に日に膨れ上がっている9mmメンバーですが、みなさんも逸る気持ちはおさえずに、ライブハウスで9mmを見るのを楽しみにしていてください!!共にファイナルまで突き進みましょう。

(文=リアルサウンド編集部)