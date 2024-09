Suicaのペンギンと『CAFE@HOME(カフェアットホーム)』がコラボレーションした「Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」の第2弾が、9月24日(火)から、JR東京駅構内のグランスタ東京にある「COFFEE STYLE UCC」で発売される。■コーヒータイムを楽しもう今回、数量限定で登場する「Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」は、JR東日本の人気キャラクターのSuicaのペンギンとコラボしたオリジナルデザインのトートバッグと「CAFE@HOME」の商品のセット。

トートバッグは、お家でのコーヒータイムを楽しんでいるSuicaのペンギンをデザイン。A4ファイルやタブレットなども入る使い勝手のよい大きめサイズで、買い物やサブバッグのおともにぴったりだ。また、「CAFE@HOME」商品が付属。3410円のセットには“食べ物に合わせてコーヒーを選ぶ”「Food with Coffee」6種が、5060円のセットには“シーンに合わせてコーヒーを選ぶ”「Life with Coffee」6種と“食べ物に合わせてコーヒーを選ぶ”「Food with Coffee」6種がそれぞれ付いてくる(価格は全て税込)。第1弾販売時は即完売となった本セット。気になる人は早めのチェックがおすすめだ。【「Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット」概要】発売日:9月24日(火)販売場所:JR東京駅構内のグランスタ東京 「COFFEE STYLE UCC」