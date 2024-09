K-POPの新たなエースは誰に？「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」で7組が激突…優勝候補に挙がったのは

人々に自身の持つ魅力を最大限にアピールするために、7組のボーイズグループが集まった。19日午前、ソウル江南(カンナム)区のエリエナホテルでMnetサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」の制作発表会が行われ、チェ・ヒョジンCP、チョ・ウリPD、SHINeeのテミン、THE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPESTらが出席した。

1

2

3

次へ

「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」は、実力と潜在力を十分に兼ね備えているボーイズグループに再びスポットを当てるK-POPボーイズグループのライジングプロジェクトだ。7組の強力なステージと真率な話はもちろん、デビュー後初めて単独MCを務めるテミンの進行が期待を集めている。優勝チームには賞金1億ウォン(約1,075万円)の優勝賞金と2025年に開催される「KCON」に出演する機会が与える。この日、プロデューサーのチョ・ウリは「以前、『Queendom』シーズン1で助演出を担当した。プログラムをリニューアルし、新しいブランドとして再誕生させ、演出を務めることになった」とし「演出をしながら7組と本当に仲良くなったし、素敵な姿をたくさん見つけた。収録は順調に進んでいる。テミンさんは初めての単独MCにも関わらず、中枢の役割をしてくださり、たくさん頼りながらやっている」と語った。リブランディングをした理由に対して、チェ・ヒョジンCPは「新しく企画しながら様々な企画方向があった。1年間でデビューするアーティストは数多く居る。それぞれの闘いを繰り広げているアーティストたちも多かった。それぞれの場所で奮闘する姿を見た」とし「『Road to Kingdom』シーズン1を通じてTHE BOYZのような素晴らしいグループを輩出し、グローバルファンの皆さんに強い印象を残した。それなら、従来のコンセプトとは少し違う形で、K-POPシーンで多くのアーティストを紹介する番組を作るのはどうだろうと思った。新しい形の多彩な構成と多くのアーティストを独自的な目線でリブランディングした」と語った。チョ・ウリPDは「『KINGDOM : LEGENDARY WAR』『Road to Kingdom』など、数多くの番組があったが、その後も各グループがスポットを浴びる機会が多くなったわけではない。彼らの実力を発揮できる場があってほしいと思った」とし「各グループが持っているそれぞれの魅力やキャラクターを生かすことができる構成をたくさん悩んだ。“ACE OF ACE”は最高の中の最高を決める、あるいはそのグループの中で、そのグループを代表できる個人を指すこともできる。個人の魅力も十分に感じることができる場もある。それをより分かりやすくするための仕掛けをたくさん設けた」と付け加えた。キャスティングの基準も明かした。チェ・ヒョジンCPは「キャスティング基準を一言で申し上げるのは難しいが、7組のアーティストを見れば、各グループがこの番組にふさわしい目標と趣旨を持っている。各グループが持っている魅力が異なり、多彩だ。パフォーマンスも全部違うし、リアルな面もグループごとに違う」とし「共通の目標に向かって進んでいるので、それぞれの叙事がキャスティングする上で決定的な影響を与えた」と語った。MCのテミンは「MCとしてデビューすることになった。MCをしながらたくさんのことを学び、僕が迷惑をかけるのではないかと心配しながら撮影に臨んでいる。最大限一生懸命に努力している」とし「出演しているグループと制作陣の皆が一生懸命にやって、良い競争を繰り広げるのを見て、良いインスピレーションを受けている」と、単独MCに挑戦した感想を明かした。続けて「最初にオファーが来た時、とても良い趣旨だと思った。MCという大きな役割を果たせるのかとも思ったが、提案自体がとても嬉しかった」とし「一方でプレッシャーも感じたし、ひょっとして迷惑をかけるのではないかと心配した。僕が(これまで)MCという役割をするたびにトラブルメーカーだった。単独ですることになった時、僕がミスをしたらどうしようと思いながらも、このような場を通じて出演するアイドルグループがどれだけ情熱を注いでに準備したのか、先に経験した先輩として見たかったし、励ましてあげたかった。僕がよい話をたくさんしてあげられる番組だと思った」と、出演の理由を明かした。