映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『極悪女王』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

Netflix無双時代に突入!? 『地面師たち』に続く必見作『極悪女王』の凄さを解説【宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で採点を行う。

今回は、白石和彌総監督の『極悪女王』を紹介。

■配信情報Netflixシリーズ『極悪女王』Netflixにて世界独占配信中出演：ゆりやんレトリィバァ、唐田えりか、剛力彩芽、えびちゃん（マリーマリー）、隅田杏花、水野絵梨奈、根矢涼香、鎌滝恵利、安竜うらら、堀桃子、戸部沙也花、鴨志田媛夢、芋生悠、仙道敦子、野中隆光、西本まりん、宮崎吐夢、美知枝、清野茂樹、赤ペン瀧川、音尾琢真、黒田大輔、斎藤工、村上淳企画・プロデュース・脚本：鈴木おさむ総監督：白石和彌監督：白石和彌（1～3話）、茂木克仁（4～5話）プロレススーパーバイザー：長与千種脚本：池上純哉音楽：木村秀彬エグゼクティブ·プロデューサー：高橋信一（Netflix）プロデューサー：長谷川晴彦、千綿英久制作プロダクション：KADOKAWA製作：Netflix