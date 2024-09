BABYMETAL、ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』のBlu-ray＆DVD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「THE ONE」限定のTHE ONEリミテッドエディションは、9月19日18時より数量限定で発売!

BABYMETALが、3月23日・24日に沖縄コンべンションセンター展示棟で開催し、自身最大規模のワールドツアーの締め括りとなった初の沖縄公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND-43』の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』の、Blu-ray&DVDを12月11日にリリースすることが決定した。

ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』は、広がりのあるワイド画面のシネスコサイズと臨場感が溢れる音響により、まるでライブ会場にいるかのような錯覚を感じられる映画として、8月23日より全国の映画館で公開された作品。多彩な楽曲、唯一無二の世界観、ツアーファイナルならではの演出、そしてワールドツアーでさらなる進化を遂げたBABYMETALの圧倒的なパフォーマンス、そのすべてを体感できるBABYMETAL初のライブムービーである。

全編ライブ映像で構成され、盛り上がり必至の楽曲「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、メタルの新境地を魅せる「BxMxC」、壮大な世界観とともに魅せる「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」をはじめ、新生BABYMETALの代表曲でもあり、ワールドツアーを共に歩んできた「メタリ!! (feat. Tom Morello)」は、初の沖縄公演とワールドツアーファイナルのスペシャルな演出として、太鼓を持ったエイサー隊が登場し、掛け声なども沖縄バージョンにアレンジされた本公演限りのパフォーマンスを披露。その他、アンセム的な楽曲「Road of Resistance」など、全14曲を収録した永久保存版の内容となっている。

映像商品は、一般市販盤として、通常盤Blu-ray、通常盤DVDを発売する。BABYMETALの映像商品としては、ステレオ方式に加えて、初となるBlu-rayはDolby Atmos、 DVDは5.1チャンネルでの再生も可能な仕様となる予定。

また、「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様Blu-ray、LIVE ALBUM CD、ポストカードセット、アクリルフォトフレーム、本作より「メタリ!! (feat. Tom Morello) -43 ver.-」のライブ音源が収録されたカセットテープをセットにしたTHE ONEリミテッドエディションを、9月19日18時より数量限定で発売する。

BABYMETALとして初のカセットを付属したこちらの商品は、「LEGEND-43(シーサー)」にちなみ、4,300セットの限定アイテムとなっている。商品詳細とともに、購入特典の詳細も明らかになっているのでぜひチェックしよう。

※メイン写真は商品イメージ画像であるため、商品のジャケット写真とは異なる。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com