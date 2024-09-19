¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¡£¥¨¥ô¥¡ ¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÈRAYE¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤òµ¯ÍÑ
¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡ ¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÈRAYE¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡ÖIt's About Time¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢Êì¤Ê¤ëÃÏµå¤ò¼é¤ë³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥é¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
¥¤¡¼¥µ¥ó ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Æ¥é ¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÈÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤òÊÂ¤Ù¡¢ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤òµß¤¦¤³¤È¤ÏÊì¤Ê¤ëÃÏµå¤òµß¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µí³×¤Ï¿¢Êª¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂåÂØÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ìó10ÇÜ¡¢¹çÀ®ÁÇºà¤ËÈæ¤Ù¤Æ6ÇÜ¶á¤¯¤¢¤ê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¡¢¿å¼Á±øÀ÷¤ä¸Ï³é¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥¾¥ó±«ÎÓ¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤ÎÇË²õ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ô¥¡ ¥á¥ó¥Ç¥¹¤Ï°ÜÌ±¡¢½÷À¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¿å¤Î¥¼¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢»üÁ±»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎRAYE¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÉÔ¸øÊ¿¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢´Ä¶´íµ¡¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ¿§¿Í¼ï¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¥×¥ì¥¹¤ä¡ÖEnvironmental Anxiety¡×¤ä¡ÖMother Nature¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯BRIT ¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥ë ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÊThe Rock and Roll Hall of Frame¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¡¢¥¹¥Æ¥é¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢½¸·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³Ý¤±À¼¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Stella McCartney
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é ¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎËÜ¼Á¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¤¹¡£¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¸¶ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥é¤¬Ãå¤ë¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎDNA¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ ¥È¥¥ ¥¦¥¨¥¢¤Î90%¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ëÁÇºà¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢Èé³×¡¢±©ÌÓ¡¢ÌÓÈé¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈé³×¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢UPPEAL™¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ó¡¼¥¬¥óÂåÂØÉÊ¡Ê¥ê¥ó¥´¤ÎÇÑ´þÊª¤«¤é³×¿·¤µ¤ì¤¿»Ä¹ó¤µ¤Î¤Ê¤¤¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë·¿²¡¤·ÁÇºà¡Ë¤ä¡¢Àè¶îÅª¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ»½Ñ Airlite®¡Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥È®¡Ë¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥¡¥é¥Ù¥é¥Ð¥Ã¥°¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡Ë
03-4579-6139
stellamccartney.com
¥¤¡¼¥µ¥ó ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Æ¥é ¥¦¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÈÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤òÊÂ¤Ù¡¢ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤òµß¤¦¤³¤È¤ÏÊì¤Ê¤ëÃÏµå¤òµß¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µí³×¤Ï¿¢Êª¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂåÂØÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ìó10ÇÜ¡¢¹çÀ®ÁÇºà¤ËÈæ¤Ù¤Æ6ÇÜ¶á¤¯¤¢¤ê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¡¢¿å¼Á±øÀ÷¤ä¸Ï³é¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥¾¥ó±«ÎÓ¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤ÎÇË²õ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ô¥¡ ¥á¥ó¥Ç¥¹¤Ï°ÜÌ±¡¢½÷À¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¿å¤Î¥¼¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢»üÁ±»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎRAYE¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÉÔ¸øÊ¿¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡¢´Ä¶´íµ¡¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ¿§¿Í¼ï¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¥×¥ì¥¹¤ä¡ÖEnvironmental Anxiety¡×¤ä¡ÖMother Nature¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯BRIT ¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ý¡¼¥ë ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÊThe Rock and Roll Hall of Frame¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¡¢¥¹¥Æ¥é¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢½¸·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³Ý¤±À¼¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Stella McCartney
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é ¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎËÜ¼Á¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¤¹¡£¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¸¶ÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥é¤¬Ãå¤ë¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎDNA¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Stella McCartney
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ ¥È¥¥ ¥¦¥¨¥¢¤Î90%¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ëÁÇºà¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢Èé³×¡¢±©ÌÓ¡¢ÌÓÈé¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈé³×¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢UPPEAL™¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ó¡¼¥¬¥óÂåÂØÉÊ¡Ê¥ê¥ó¥´¤ÎÇÑ´þÊª¤«¤é³×¿·¤µ¤ì¤¿»Ä¹ó¤µ¤Î¤Ê¤¤¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë·¿²¡¤·ÁÇºà¡Ë¤ä¡¢Àè¶îÅª¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ»½Ñ Airlite®¡Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥È®¡Ë¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥¡¥é¥Ù¥é¥Ð¥Ã¥°¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡Ë
03-4579-6139
stellamccartney.com