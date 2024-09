¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬2024Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¡£¥¨¥ô¥¡ ¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÈRAYE¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤òµ¯ÍÑ

ステラマッカートニーは、エヴァ メンデスとRAYE(レイ)を起用した2024年ウィンターキャンペーンを発表します。このキャンペーンは「It's About Time」というメッセージを掲げ、母なる地球を守る活動家としてのステラの声とともにパリファッションショーのオープニングで発表したマニフェストを進化させることで、チェンジメーカーとなるブランドの世界的なコミュニティへ行動を呼びかけます。

Courtesy of Stella McCartneyイーサン ジェームズ グリーンによってロンドンで撮影されたこのキャンペーンは、今シーズンのステラ ウーマンたちと生き物たちを並べ、地球のための支援とクルエルティフリーなラグジュアリーファッションを訴えるブランドの立場を示しています。動物を救うことは母なる地球を救い、結果的に私たち自身も救うことにつながります。牛革は植物ベースの代替品に比べて環境への影響が約10倍、合成素材に比べて6倍近くあり、地球温暖化、水質汚染や枯渇、温室効果ガスの排出、そしてアマゾン雨林など重要な生息地の破壊に寄与しています。今シーズンの登場人物は、それぞれが自分たちの大切な要素に情熱を持つ強い女性たちです。俳優でモデル、そして作家でもあるエヴァ メンデスは移民、女性、そして子供たちを守り、彼女のラテンアメリカのヘリテージに根ざしています。さらに彼女は、起業家として消費者向けの水のゼロプラスチック ソリューションを含む、慈善事業にも取り組んでいます。Courtesy of Stella McCartneyシンガーソングライターのRAYE(レイ)は、音楽業界の不公平、フェミニズム、環境危機に対して声を上げています。特に有色人種の女性たちに対する影響の大きさを、プレスや「Environmental Anxiety」や「Mother Nature」などのトラックを通じて強調しています。2024年には、1年間で最も多くBRIT アワードを受賞したアーティストとして記録を更新し、彼女の成長するプラットフォームを使ってポジティブな変化のために活動を続けています。Courtesy of Stella McCartney今回のキャンペーンのスローガンは、1999年にポール マッカートニーがロックンロールの殿堂入り(The Rock and Roll Hall of Frame)を果たした際、ステラが着用していたカスタムメイドのタンクトップにインスパイアされています。以来このフレーズは、集結を呼びかける掛け声として再解釈されてきました。Courtesy of Stella McCartney2024年ウィンターコレクションは、ステラ ウーマンの本質への回帰です。誇張されたプロポーション、洗練されたテクスチャー、そして地球に優しいイノベーションを特徴としています。このコレクションは、ブランドが誇る原点に焦点を当て、ステラが着ることを愛するワードローブであり、彼女の人生、個人的なアーカイブ、デザインのDNAから引き出されています。Courtesy of Stella McCartney2024年ウィンターは、レディ トゥ ウエアの90%が責任ある素材から作られています。従来通り、皮革、羽毛、毛皮、そしてエキゾチックな皮革を含まず、UPPEAL™のようなバイオベースのビーガン代替品(リンゴの廃棄物から革新された残酷さのないクロコダイル型押し素材)や、先駆的な空気清浄技術 Airlite®(エアライト®)でコーティングされた象徴的なファラベラバッグと共に提供されます。2024年ウィンターキャンペーンは、コレクションは世界中のステラ マッカートニーのブティックとオンラインストアにて展開します。お問い合わせ:ステラ マッカートニー カスタマーサービス(ステラ マッカートニー)03-4579-6139stellamccartney.com