»ÔÄ¹¤¬100ºÐ¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¡¡´¶¼ÕÅÁ¤¨µÇ°ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¡¡»¥ËÚ»ÔÆâ¹ç·×711¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»¥ËÚ»Ô¤Î½©¸µ»ÔÄ¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢£±£°£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½©¸µ»ÔÄ¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤àÄ¹Ìî¥è¥·»Ò¤µ¤ó£±£°£°ºÐ¤Î¼«Âð¤Ç¤¹¡£
½©¸µ»ÔÄ¹¤¬¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Ô»ö¤Ï£±£°£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¹âÎð¼Ô¤ËµÇ°ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤·¤·¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½©¸µ¹î¹»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¹¥¤¤ÊÊª¤Ï¡©¡×
¡ÊÄ¹Ìî¥è¥·»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤«¤ó¤È¤«¡×
½Ë¤¤ÉÊ¤òÂ£¤é¤ì¤ë£±£°£°ºÐ¤Î¿Í¤Ï»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç£·£±£±¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£