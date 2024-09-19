¥¹¥º¥«¥³ー¥º¥¦¥§¥¤¤¬¼ï²´ÇÏ°úÂà ¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥É¥Íー¥·¥ç¥ó2024¡×ÂÐ¾Ý1Æ¬ÌÜ¤Î¸ùÏ«ÇÏ¤Ë
¡¡09Ç¯µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥º¥«¥³ー¥º¥¦¥§¥¤(²´20)¤¬¼ï²´ÇÏ¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£19Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¥¹¤¬¥¹¥º¥«¥³ー¥º¥¦¥§¥¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆX(µìTwitter)¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥«¥³ー¥º¥¦¥§¥¤¤ÏÉãGiant's Causeway¡¢Êì¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ê¥ô¥£¥¨¥é¡¢Êì¤ÎÉã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¤Î·ìÅý¡£06Ç¯11·î¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È2ÀïÌÜ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â»²Àï¤Ï³ð¤ï¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤«¤é1400mÀï¤òÃæ¿´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¡¢09Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¼¡Áöµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°C¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òµó¤²¤¿¡£°Ê¹ß¤â¥Þ¥¤¥ë¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾ÞÀïÀþ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º13Ç¯¤ÎµþÅÔ¶âÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¢¥íー¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯ÂçÏÂS(OP)¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥º¥«¥³ー¥º¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¡£°úÂàÇÏ¶¨²ñ¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±ÇÏ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥É¥Íー¥·¥ç¥ó2024¡×¤Î1Æ¬ÌÜ¤ÎÂÐ¾ÝÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢°úÂàÇÏ¶¨²ñ¤Ë¸ùÏ«ÇÏ¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢9·î24Æü¤ËÂà±¹Í½Äê¡£²¾°ÜÆ°Àè¤ÎËÒ¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥íー¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ç¤Î°ìÈÌ¸«³Ø¤Ï9·î23Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
(³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¥¹&¥¢¥íー¥¹¥¿¥Ã¥É ¤ª¤è¤Ó °úÂàÇÏ¶¨²ñ ¸ø¼°X¤è¤ê)