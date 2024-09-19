¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¡×²Ä·è
Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Ä·è¡×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í¤ËÁ´¤Æ¤Î²ñÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢Æ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢µÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¤Û¤É»¿À®Â¿¿ô¤Ç¡Ö²Ä·è¡×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¤é¼¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
Ë¬Ìä²ð¸î,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
Êè,
²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼