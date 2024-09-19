ºÇÄãÄÂ¶â980±ß¤Ï11·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¡¡4·ï¤Î°ÛµÄ¤Ë°ÛµÄ¿³µÄ¤ò¹Ô¤¤²þ¤á¤Æ980±ß¤ÇÅú¿½¡ÚÅú¿½¡Û
ÆÁÅç¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î29Æü¡¢Ï«»È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤äÍ¼±¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆÁÅçÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î896±ß¤«¤é84±ß°ú¤¾å¤²¤Æ980±ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤ËÅú¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅú¿½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢9·î19Æü¤ËÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÛµÄ¿³µÄ¤Ç¡¢4·ï¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³µÄ¤Î·ë²Ì¡¢Á°²ó¤ÎÅú¿½¤¬Å¬Åö¤À¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÆÁÅçÏ«Æ¯¶ÉÄ¹¤Ë980±ß¤ÇÅú¿½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãÄÂ¶â980±ß¤Ï¡¢11·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅçÏ«Æ¯¶É ÃÝÃæ°ê»Ò¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿·¤·¤¯²þÄê¤µ¤ì¤ëºÇÄãÄÂ¶â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Î»Ù±çºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿½ÀÁ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÂ®¤ä¤«¤Ë»Ù±ç¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¡¢³«²ñÃæ¤ÎÆÁÅç¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞ·ã¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢°ì»þ¶â¤Î½õÀ®¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£