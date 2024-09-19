¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö°ÂÁ´¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¿ÍÃË»Ò»ùÆ¸»àË´»ö·ï¡¡¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¹¤¬¤ë
Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢19ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÃË»Ò»ùÆ¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¿¼¥»¥ó»Ô¤«¤é¡¢FNNËÌµþ»Ù¶É¡¦³ëÀ¾Í§µ×µ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î»ö·ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
3¥«·îÁ°¡¢¾å³¤¤Ë¶á¤¤ÁÉ½£»Ô¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£²ó¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ËÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿¼¥»¥ó»Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤â¿Ê½Ð¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç°ÂÁ´¤Ê³¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸»àË´¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢4ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¿¼¥»¥ó¤ËÍè¤Æ2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´í¸±¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢°ÂÁ´¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿9·î18Æü¤Ï¡¢È¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Ëþ½£»öÊÑ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÌø¾ò¸Ð»ö·ï¡Ù¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¶¯¤¤ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Î©ÀÐ½¤²òÀâ°Ñ°÷¼¼Ä¹¤È¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸¤Ï¿Æ¤È°ì½ï¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄÌ¤êËâÅª¤Ê»ö·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤âÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤À¤È¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤ÏÃÇÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·»ö·ïÅöÆü¤Ï¡¢Ìø¾ò¸Ð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Æü¤Ç¡¢È¿Æü´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤ËÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ç¤ÎËüÁ´¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤¬Êó¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
6·î¤ËÁÉ½£¤ÇÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤â¡¢¿ô¥«·î¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆ°µ¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î»þ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î½÷À¤¬¿È¤ò¤Æ¤¤¤·¤Æ¿Æ»Ò¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾ðÊó¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï10ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Îº¬´´¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯ÆüËÜ¿Í¡¢Ãæ¹ñ¤Ëº£¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿Áê¤ÎµæÌÀ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£