ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£´¡ó¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¡¡ÌÀÆü¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£´¡ó¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¡¡ÌÀÆü¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.22¡¡5.77¡¡12.98¡¡7.28
1MO¡¡11.94¡¡5.50¡¡10.99¡¡6.53
3MO¡¡11.85¡¡6.26¡¡10.73¡¡7.14
6MO¡¡10.81¡¡6.01¡¡10.12¡¡7.01
9MO¡¡10.38¡¡6.09¡¡9.88¡¡7.19
1YR¡¡10.13¡¡6.20¡¡9.72¡¡7.32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.95¡¡9.04¡¡8.93
1MO¡¡11.47¡¡8.66¡¡7.54
3MO¡¡11.41¡¡9.50¡¡7.91
6MO¡¡10.78¡¡9.31¡¡7.43
9MO¡¡10.58¡¡9.40¡¡7.31
1YR¡¡10.49¡¡9.53¡¡7.25
Åìµþ»þ´Ö16:35¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£´¡¥£²¡ó¤È°ú¤Â³¤£±¥«·î£±£±¡¥£¹¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃ»´üÁê¾ìÊÑÆ°´üÂÔ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¡£¤¢¤¹¤Ë¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ßÁê¾ìÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÁê¾ìÊÑÆ°¤ÈÍø¾å¤²¼Â»Ü¤È¤ÎÏ¢´ØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.22¡¡5.77¡¡12.98¡¡7.28
1MO¡¡11.94¡¡5.50¡¡10.99¡¡6.53
3MO¡¡11.85¡¡6.26¡¡10.73¡¡7.14
6MO¡¡10.81¡¡6.01¡¡10.12¡¡7.01
9MO¡¡10.38¡¡6.09¡¡9.88¡¡7.19
1YR¡¡10.13¡¡6.20¡¡9.72¡¡7.32
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.95¡¡9.04¡¡8.93
1MO¡¡11.47¡¡8.66¡¡7.54
3MO¡¡11.41¡¡9.50¡¡7.91
6MO¡¡10.78¡¡9.31¡¡7.43
9MO¡¡10.58¡¡9.40¡¡7.31
1YR¡¡10.49¡¡9.53¡¡7.25
Åìµþ»þ´Ö16:35¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£´¡¥£²¡ó¤È°ú¤Â³¤£±¥«·î£±£±¡¥£¹¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃ»´üÁê¾ìÊÑÆ°´üÂÔ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¡£¤¢¤¹¤Ë¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ßÁê¾ìÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÁê¾ìÊÑÆ°¤ÈÍø¾å¤²¼Â»Ü¤È¤ÎÏ¢´ØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£