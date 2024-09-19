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2.Lil Bit¡Êfeat. Asako Toki¡Ë
3.Truth¡©¡Êfeat. Ami Nakazono¡Ë
4.Hyper Experience
5.End Point
6.Digital Detox
7.Sunset in Tokyo[Interlude]
8.Deep Breath¡Êfeat. Ryoko Hirosue¡Ë
9.Sigh
10.Breezy
11.Sweet Lies¡Êfeat. Miyu Takeuchi¡Ë
12.Regret
13.Rainforest¡Êfeat. Yoko Minamino¡Ë
14.Possession
15.New Age
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