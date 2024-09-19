ARrC¥¸¥¦¡¢²Î¼ê¤ÎÌ´Êú¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï³Ø¹»¤Ç¤ÎÈ³¥²¡¼¥à EXO¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤ò¾Î»¿¡ÖÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.6¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/19¡Û8·î19Æü¤ËMYSTIC STORY¤«¤é½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ARrC¡Ê¥¢¡¼¥¯¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.6¤Ë¤Ï¥¸¥¦¡ÊZIWOO¡¿17¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤
ARrC¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëMYSTIC STORY¤«¤é½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Á¥§¡¦¥Ï¥ó¡ÊCHOI HAN¡Ë¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¶Ë¸Â¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌîÀ¸¥É¥ë¡×¡¢¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊHYUNMIN¡Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§¤¢¤ëÆü³Ø¹»¤Ç¡¢Äó½Ð²ÝÂê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¡ÖMarry Me¡×¤È¤¤¤¦²Î¤ò¥¯¥é¥¹¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤Î±ÇÁü¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²Î¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥¦¡§ËÍ¤ÏEXO¤Î¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡ÊBAEKHYUN¡ËÀèÇÚ¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥óÀèÇÚ¤Î²ÎÀ¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢²Î¤¦ÅÙ¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´¶¾ð¤¬Ê¹¤¼ê¤Ë¿¼¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§ARrC¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬ARrC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤ò°ì¸À¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§¡Ö¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ç¤¹¡£ARrC¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤é¤·¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Î¤òËÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¥¸¥¦¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§ËÍ¤ÎÈë·í¤ÏÃÏÆ»¤µ¤ÈºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤«¤é½Ð¤ë¾ðÇ®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª²¿¤Ç¤âÃÏÆ»¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄü¤á¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¤³¤ì¤«¤é³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥¦¡§¤Þ¤º¡¢²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¿·¿Í¾Þ¤â¤¼¤Ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ²Î¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤âÃ¯¤«¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥¦¡§¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ARrC¤Î¥¸¥¦¤Ç¤¹¡ª¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤´°§»¢¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁARrC¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë»Ñ¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ï¤ä¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¢¡¡Ê¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¹ñÀÒ¡§´Ú¹ñ
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯11·î16Æü
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖAlways Remember the real Connection¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Êå«¡Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¿¼Â¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÈÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤
¢¡Â¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ARrC¤È¤Ï
ARrC¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëMYSTIC STORY¤«¤é½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Á¥§¡¦¥Ï¥ó¡ÊCHOI HAN¡Ë¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¶Ë¸Â¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌîÀ¸¥É¥ë¡×¡¢¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊHYUNMIN¡Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¸¥¦¡¢È³¥²¡¼¥à¤¤Ã¤«¤±¤Ç²Î¼ê»Ö¤¹
¡½ K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§¤¢¤ëÆü³Ø¹»¤Ç¡¢Äó½Ð²ÝÂê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¡ÖMarry Me¡×¤È¤¤¤¦²Î¤ò¥¯¥é¥¹¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤Î±ÇÁü¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²Î¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥¦¡§ËÍ¤ÏEXO¤Î¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡ÊBAEKHYUN¡ËÀèÇÚ¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥óÀèÇÚ¤Î²ÎÀ¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢²Î¤¦ÅÙ¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´¶¾ð¤¬Ê¹¤¼ê¤Ë¿¼¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§ARrC¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬ARrC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤ò°ì¸À¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§¡Ö¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ç¤¹¡£ARrC¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤é¤·¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Î¤òËÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥¸¥¦¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¥¸¥¦¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¦¡§ËÍ¤ÎÈë·í¤ÏÃÏÆ»¤µ¤ÈºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤«¤é½Ð¤ë¾ðÇ®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª²¿¤Ç¤âÃÏÆ»¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄü¤á¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¤³¤ì¤«¤é³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥¦¡§¤Þ¤º¡¢²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¿·¿Í¾Þ¤â¤¼¤Ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ²Î¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤âÃ¯¤«¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥¦¡§¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ARrC¤Î¥¸¥¦¤Ç¤¹¡ª¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤´°§»¢¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁARrC¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë»Ñ¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ï¤ä¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¢¡¡Ê¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¸¥¦¡ÊZIWOO¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹ñÀÒ¡§´Ú¹ñ
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯11·î16Æü
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖAlways Remember the real Connection¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Êå«¡Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¿¼Â¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÈÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û