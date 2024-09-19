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ÉÊÈÖ¡§PCCA-06333 / ²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1. Downforce
2. Sweets
3. Younger Forevermore
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¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06331 / ²Á³Ê¡§¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1. Downforce
2. Sweets
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
SUPER¡úDRAGON DRA FES 2023¡Ú2Éô¡Û8th Anniversary LIVE
¡¦BIG DIPPER / feat.UDANJI ICHIKAWA
¡¦ZEN-SHIN-ZEN-REI
¡¦Ooh! Ooh!
¡¦Honey Baby
¡¦SAWAGE!!!!
¡¦Bad Day
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï ¹ç·×Á´10¼ï¡Ë
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Blu-ray)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06332 / ²Á³Ê¡§¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1. Downforce
2. Sweets
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
SUPER¡úDRAGON DRA FES 2023¡Ú2Éô¡Û8th Anniversary LIVE
¡¦WILD BEAT
¡¦HACK MY CHOICE
¡¦Aim So High
¡¦GETSUYOUBI
¡¦ARIGATO
¡¦Bad Bitter Honey
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï ¹ç·×Á´10¼ï¡Ë
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