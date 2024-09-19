¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Tree J Company¡¢ÀÇ¶â¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤ÎÂè2¿³¤Ç¤âÇÔÁÊ
¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ê³ô¡ËTree J Company¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¤âÇÔÁÊ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥½¥¦¥ë¹âÅùºÛÈ½½ê¹ÔÀ¯8¡Ý3Éô¡ÊÉôÄ¹È½»ö¡§¥·¥ó¡¦¥è¥ó¥Û¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥ó¥Ü¥à¡Êµì¡Ê³ô¡ËTree J Company¡Ë ¤¬¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡ËÀÇÌ³½ðÄ¹¤È¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä¹¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ë¡¿ÍÀÇÉê²Ý½èÊ¬¤Ê¤É¤Î¼è¾ÃÀÁµáÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Âè1¿³¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶¹ðÇÔÁÊ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ê³ô¡ËTree J Company¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤ÎÊì¿Æ¤ÎA»á¤¬ÀßÎ©¼Ô·óºÇÂç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥ó¥Ü¥à¤ËÊÑ¹¹¡£ÍâÇ¯3·î¡¢A»á¤Î»Ð¤¬¼ÒÆâ¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç2012Ç¯¤Î¼ýÆþ³ÛÌó53²¯8,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯7,800Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢³¤³°¸ýºÂ¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ê³ô¡ËTree J Company¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¶â³ÛÊ¬¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤ò¼«¼çÅª¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤ÏÉÔÀµ²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤á¤¿Ìó3²¯2,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3,438Ëü±ß¡Ë¤òÄÉ²ÃÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Tree J Company¤Ï¡ÖË¡¿ÍÀÇ¤òÃ¦ÀÇ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²ÝÀÇÉ¸½à¤Î²á¾¯¿½¹ð¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹ÔÀ¯ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
Âè1¿³¤Ï¡Ö¸¶¹ð¤Ï¡¢²ÝÀÇ´±Ä£¤ÎÄÉÀ×¤¬º¤Æñ¤ÊA»á¤Î³¤³°¸ýºÂ¤ÇË¡¿Í¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²ñ·×Ä¢Êí¤ËµºÜ¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤â¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁÅÀÇ²óÈò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
Âè2¿³¤Ç¤â¡Ö¸¶¹ð¤¬¡¢³¤³°¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ±£¤·¤¿Çä¾å³Û¤¬Ìó53²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯6,900Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤ÎÁÅÀÇ¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¸¶¹ð¤â¤³¤ì¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Âè1¿³¤ÎÈ½·è¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
A»á¤ÏÂè1¿³¤ÇÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥ö·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢È³¶â30²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯2,240Ëü±ß¡Ë¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢A»á¤Îµ¯ÁÊ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¤Î2020Ç¯4·î¤Ë¡Ö´ØÏ¢»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊì¿Æ¤ÎÆÈÃÇ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤Î·ë²Ì¤Çµ¯¤¤¿ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Tree J Company¡¢3,000Ëü±ßÂæ¤ÎÀÇÌ³ÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ
¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò¹ðÇò¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
19Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥½¥¦¥ë¹âÅùºÛÈ½½ê¹ÔÀ¯8¡Ý3Éô¡ÊÉôÄ¹È½»ö¡§¥·¥ó¡¦¥è¥ó¥Û¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥ó¥Ü¥à¡Êµì¡Ê³ô¡ËTree J Company¡Ë ¤¬¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡ËÀÇÌ³½ðÄ¹¤È¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä¹¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ë¡¿ÍÀÇÉê²Ý½èÊ¬¤Ê¤É¤Î¼è¾ÃÀÁµáÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Âè1¿³¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶¹ðÇÔÁÊ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç2012Ç¯¤Î¼ýÆþ³ÛÌó53²¯8,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯7,800Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢³¤³°¸ýºÂ¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ê³ô¡ËTree J Company¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¶â³ÛÊ¬¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤ò¼«¼çÅª¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤ÏÉÔÀµ²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤á¤¿Ìó3²¯2,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3,438Ëü±ß¡Ë¤òÄÉ²ÃÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Tree J Company¤Ï¡ÖË¡¿ÍÀÇ¤òÃ¦ÀÇ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²ÝÀÇÉ¸½à¤Î²á¾¯¿½¹ð¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹ÔÀ¯ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
Âè1¿³¤Ï¡Ö¸¶¹ð¤Ï¡¢²ÝÀÇ´±Ä£¤ÎÄÉÀ×¤¬º¤Æñ¤ÊA»á¤Î³¤³°¸ýºÂ¤ÇË¡¿Í¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²ñ·×Ä¢Êí¤ËµºÜ¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤â¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁÅÀÇ²óÈò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
Âè2¿³¤Ç¤â¡Ö¸¶¹ð¤¬¡¢³¤³°¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ±£¤·¤¿Çä¾å³Û¤¬Ìó53²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯6,900Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤ÎÁÅÀÇ¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¸¶¹ð¤â¤³¤ì¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Âè1¿³¤ÎÈ½·è¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
A»á¤ÏÂè1¿³¤ÇÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥ö·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢È³¶â30²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯2,240Ëü±ß¡Ë¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢A»á¤Îµ¯ÁÊ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¤Î2020Ç¯4·î¤Ë¡Ö´ØÏ¢»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊì¿Æ¤ÎÆÈÃÇ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤Î·ë²Ì¤Çµ¯¤¤¿ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Tree J Company¡¢3,000Ëü±ßÂæ¤ÎÀÇÌ³ÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ
¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò¹ðÇò¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë