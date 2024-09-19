¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¼¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¡¼¡×ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹âÎð¼Ô¡¡µßµÞÂâ¤ÏºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë
¡¡¸Æ¤Ù¤ÐÌµ½þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö119¡×¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÆ°1²ó¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡ÚÄ¶·ãÌ³¡ÛÄ«¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤Þ¤Ç½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¡¡µßµÞÂâ¤Î¡É¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡É
¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö119¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿µßµÞ°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡ª
¡ã¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡ä
¡Ò¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÈÓ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×Ä«¤«¤é¿¼Ìë1»þ¤Þ¤Ç½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¡¡µ¢½ðÄ¾Á°¤ÎµßµÞÂâ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¥Ï¥È¥³¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë