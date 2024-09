【PHOTO】MAMAMOO ファサ、2ndミニアルバム「O」発売記念記者懇談会を開催

MAMAMOOのファサが19日午後、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区汝矣島(ヨイド)コンラッドホテルにて、2ndミニアルバム「O」の発売記念記者懇談会を開催した。ニューアルバムにはタイトル曲「NA」を皮切りに、「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで全7曲が収録される。タイトル曲「NA」には、ヒットメーカーのユ・ゴニョンをはじめ、PENOMECO、PSY、アン・シネなどが参加した。このほかにもパク・ウサン、ソ・ジウム、ライアン・S・ジューン(Ryan Jhun)など有数のミュージシャンが収録曲の制作に参加した。