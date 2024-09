東京ディズニーランド で9月20日(金)からスタートする新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」に登場するキャラクターが発表され、今年公開されたばかりの『インサイド・ヘッド2』の面々や、マーベルスタジオ作品からはすでに発表されているアイアンマンとキャプテン・マーベル以外にスター・ロードやブラックパンサー、スカーレット・ウィッチらが登場することが明らかになった。

■初登場作品多数!今回スタートする「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描くキャッスルプロジェクション。魔法で光り輝くシンデレラ城に、不思議で色あざやかな雲が現れ、荘厳な雲の上の城をつくりあげます。そこへティンカーベルが登場すると、自由に飛び回りながら、ゲストの皆さまを物語が息づく夢のような場所へと導いていく。これまで、ティンカーベル、ヘラクレス、ダンボ、メリー・ポピンズ、カール・フレドリクセン、アラジン、ウォーリー、アイアンマン、キャプテン・マーベル、ベイマックス、アーシャ、ミラベル、ルイーサの登場が発表されていたが、ついに全キャラクターが明らかに。『ウィッシュ』『あの夏のルカ』『ラーヤと龍の王国』『ミラベルと魔法だらけの家』『ウォーリー』マーベルスタジオ作品が、東京 ディズニー リゾートのエンターテイメントプログラム初登場となる。マーベル・スタジオ作品からは、ロケット、グルート、エージェント・フィル・コールソン(声のみ)、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、ワスプ、アントマン、ソー、キャプテン・アメリカ、スカーレット・ウィッチ、ブラックパンサー、スター・ロード、キャプテン・マーベルが登場。また『インサイド・ヘッド2』から登場した、イイナー、ハズカシ、ダリィシンパイの4つの感情もそろって出演するほか、『プリンセスと魔法のキス』のティアナとナヴィーン王子、『カールじいさんの空飛ぶ家』のエリー(声のみ:カールじいさん妻)も初登場する。 ディズニー の名曲とともに、シンデレラ城に映し出されるあざやかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができる 東京ディズニーランド の新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」は、いよいよスタートだ。【「Reach for the Stars」概要】スタート日:9月20日(金)