東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて、10月限定の“ハロウィーン スイーツ&ベーカリー”を開催!

子供から大人まで楽しめるおばけやクモをイメージした、この時期ならではのちょっぴり怖く、でもどこか憎めない個性的なスイーツとベーカリーメニューが勢揃いします☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ハロウィーン スイーツ&ベーカリー2024

開催期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

営業時間:10:00〜23:00

提供店舗:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

新作スイーツやベーカリーなどが月替わりで提供されている、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」

2024年10月の期間限定フェアとして「ハロウィーン スイーツ&ベーカリー」を開催中です。

期間中、子供から大人まで楽しめるおばけやクモをイメージしたスイーツやベーカリーがラインナップ。

この時期ならではのちょっぴり怖く、でもどこか憎めない個性的なメニューたちを紹介していきます☆

ゴーストティラミス

価格:950円(税込)

様々なテイストが楽しめる、ハロウィーン独特の妖気な世界感を表現した「ゴーストティラミス」

コーヒーとマスカルポーネのなめらかなムースに、ザクザクしたココアのクランブルが絶妙にマッチしたグラスデザートです。

大きな三日月が浮かぶ墓地をイメージしたティラミスには、妖しげなモチーフがたっぷり!

目玉やドクロ、斧などのトッピングがのっています。

ベリーの赤みがよく映える、ハロウィーンらしい一品です。

ファントム

価格:950円(税込)

一つ目おばけが愛くるしい、見ているだけで思わず微笑んでしまうムースタルト「ファントム」

キャラメルブリュレと洋梨ゼリーを閉じ込め、栗のムースで作り上げた本格スイーツです。

もっちりとした食感の求肥となめらかなムースは好相性。

チョコレートでできた帽子もかわいい☆

ハロウィーンシュークリーム

価格:950円(税込)

ハロウィーンムード満点のデコレーションがかわいらしい、ボリュームのあるシュークリーム。

たっぷりの芋バニラムースやかぼちゃクリームをサクサクのシューサブレ生地で挟んであります。

賑やかなデコレーションを目で楽しみながらいただきたい、こっくりした味わいが魅力です。

期間限定ノンアルコールドリンク/さつまいもプリンラテ

価格:850円(税込)

悪の味覚『安納芋』のシロップを使ってプリンのような味に仕上げたドリンク。

お好みでエスプレッソを追加(プラス300円)すると、より深みのある味わいに!

クモの巣のようなラテアートがポイントです。

マンスリーベーカリー「おばけのハンバーガー/クモの2色クリームパン」

マンスリーベーカリーとして「おばけのハンバーガー」と「クモの2色クリームパン」がラインナップ。

インパクト抜群なモンスターたちがハロウィーン気分を盛り上げます!

おばけのハンバーガー

価格:1,000円(税込)

おばけに見立てたバンズが遊び心満載な、ハロウィーン仕様のハンバーガー。

野菜、ベーコン、チーズ、そして照り焼きハンバーグをサンドし、タルタルソースと合わせたベーカリーです。

クモの2色クリームパン

価格:650円(税込)

どこか憎めない愛嬌たっぷりのクモをかたどったクリームパン。

かぼちゃとチョコ2種のクリームを包んだココア風味のブリオッシュが、クッキー生地で包んであります。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

内容:

・ゴーストティラミス

・ファントム

・ハロウィーンシュークリーム

・シャインマスカットのショートケーキ

・フランケン ( ピスタチオオレンジムース )

・ミイラおとこ ( ホワイトチョコレートムース )

・マカロン2種

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

ボックスを開けた瞬間に色鮮やかな8種類のミニスイーツが広がる「#シェラトンスイーツボックス」

パーティーやシーズンギフトにぴったりな、ミニサイズのハロウィーンスイーツ6種とマカロン2種がアソートされます。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2024年10月4日(金)〜25日(金)の毎週金曜日

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日開催の「フライデースイーツブッフェ」も10月はハロウィーンがテーマ。

このシーズンならではのかわいらしいスイーツのほか、種類豊富なセイボリーも楽しめます。

いたずら好きのおばけが大集合した、ハロウィーンにピッタリなメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2024年10月1日より販売される「ハロウィーン スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

