東京スカイツリー(R)にて、TVアニメ『呪術廻戦』との初めてのコラボレーションイベント『TVアニメ「呪術廻戦」×東京スカイツリー(R) 呪術廻廊』を開催!

キャラクターの展示やフォトスポットが設置されるほか、限定グッズやカフェメニューも登場します!

TVアニメ「呪術廻戦」×東京スカイツリー(R) 呪術廻廊

期間:2024年9月25日(水)〜12月22日(日)

場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

内容:

・天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

・天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

・天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

・天望デッキ フロア345「SKYTREE SHOP」でのイベント限定グッズ販売

・呪術廻戦ブロマイド付きセット券の販売

・天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER®」での映像の上映

・特別ライティング点灯

東京スカイツリー(R)にて、TVアニメ『呪術廻戦』と初コラボとなる期間限定イベント『TVアニメ「呪術廻戦」×東京スカイツリー(R) 呪術廻廊』が開催されます!

地上450メートルの天望回廊にはキャラクターの展示やフォトスポットが設置されるほか、キービジュアルや“ちびキャラ”などを使用した限定グッズやカフェメニューが登場。

さらに、4種類の特別ライティングの点灯も実施されます。

スカイツリーでしか体験できない『呪術廻戦』の世界観に浸れる空間を楽しめるイベントです!

天望デッキ・天望回廊内での展示装飾/フォトスポット

地上450メートルの天望回廊を中心に、TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターたちが登場。

イベントのキービジュアルを使用した展示装飾や、キャラクターたちと写真が撮れるフォトスポットなどが設置されます。

天望シャトル(エレベーター)

天望回廊へつながる天望シャトル(エレベーター)も『呪術廻戦』仕様に。

過去と現代、時を超えて高専時代の思い出が詰まっています。

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア

キャラクターの等身大パネル。

過去と現代が交差したイベント限定イラストが使われています。

天望回廊 フロア445〜450 回廊エリア

約110メートル続く回廊エリアには、壁一面に大迫力の装飾が施されます。

TVアニメ2期と

TVアニメ1期に登場したキャラクターが、

劇中セリフとともに大集結するスポットです!

天望回廊 フロア450 フォトスポット

「集合場所はスカイツリー!」がテーマのフォトスポット。

スカイツリーへ遊びに来た記念にもぴったりな空間が堪能できます。

天望回廊 フロア450 折り返しエリア

ソラカラポイントへ向かう折り返しエリアには、大迫力の巨大壁面が登場。

キャラクターと術式などがデザインされています。

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント

地上451.2メートルの最高到達点「ソラカラポイント」には、アニメの名シーンが登場。

渋谷を舞台に繰り広げられた壮絶な戦いを振り返ることができるエリアです。

天望回廊 フロア450 ミニフォトスポット

お気に入りのグッズと一緒に写真を撮ることができるミニフォトスポット。

街並みに“帳”が降りたような写真を撮影することができます。

アクリルスタンドやぬいぐるみと一緒に記念撮影するのにもおすすめです。

限定フォトサービス

価格:1枚1,700円(税込)

時間:月〜土 10:00〜21:30/日・祝 9:00〜21:30

場所:東京スカイツリー天望回廊 フロア445フォトサービス

天望回廊からの絶景をバックに、キャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービスを実施。

全29種のパターンから選ぶことができます。

撮影した写真はイベント限定台紙に入れてのお渡しです。

※一部背景は合成画像です。画像はイメージです。なお、内容は変更となる可能性があります

※予告なく購入数に制限を設ける場合があります

※イベント限定台紙は無くなり次第終了します

イベント限定カフェメニュー

販売時間:月〜土 10:00〜21:45(L.O. 21:15)/日・祝 9:00〜21:45(L.O. 21:15)

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア340 SKYTREE CAFE

東京スカイツリー天望デッキ フロア340 SKYTREE CAFEにて、キャラクターモチーフのメニューを販売。

「渋谷事変」と「懐玉・玉折」をテーマに2種のフード・スイーツメニューと7種のドリンクメニューがラインナップされます。

※混雑状況に応じてL.O.の時間が変更となる可能性があります

※340カフェ入口にて、整理券を配布する場合があります。15組以上待つ方は天望デッキへの再入場が可能です(整理券と展望台入場券の提示が必須です)

※価格は全て税込です。一度の入店につき、ご注文はおひとり様7品・各1点までとなります

※画像はイメージです。また、内容は変更となる可能性があります

虎杖・伏黒・釘崎・五条のサンドイッチプレート

価格:1,760円(税込)

「渋谷事変」をモチーフにしたー「虎杖・伏黒・釘崎・五条のサンドイッチプレート」

ビーフパストラミとワカモレソース、チーズソースをはさんだサンドイッチとポテトチップスが乗ったボリューム満点のプレートです。

キャラクターの飾りもポイント。

付属のヨーグルトソースをつけて味変も楽しめます。

五条・夏油・家入のクリスピードーナッツ

価格:1,650円(税込)

「懐玉・玉折」をモチーフにした「五条・夏油・家入のクリスピードーナッツ」

もちもちのドーナッツに、たっぷりホイップとラムネアイスが乗ったデザートプレートです。

甘いドーナッツとマンゴーのフレッシュさの抜群の相性を楽しめます。

虎杖のジューシーオレンジジュース

価格:1,100円(税込)

「虎杖悠仁」をモチーフにしたドリンクメニュー。

拳のイラストがあしらわれたモナカがトッピングされています。

伏黒のトロピカルジュース

価格:1,100円(税込)

「伏黒恵」モチーフのトロピカルジュース。

モナカにプリントされた「十種影法術」を使う「伏黒恵」の手にも注目です。

釘崎のフレッシュスイカジュース

価格:1,100円(税込)

「釘崎野薔薇」がモチーフのスイカジュース。

ピンク色のドリンクに、ベリーやいちごがトッピングされた、華やかなビジュアルのドリンクです。

モナカには薔薇と釘のプリントが施されています。

五条のブルーホワイトジュース

価格:1,100円(税込)

「五条悟」をモチーフにしたブルーホワイトジュース。

さわやかなブルーのドリンクに、パインやブルーベリーがトッピングされています。

「無量空処」のポーズがデザインされたモナカもポイントです。

五条のクリームソーダ(懐玉・玉折)

価格:1,100円(税込)

「懐玉・玉折」での「五条悟」をモチーフにしたクリームソーダ。

パインの実やブルーベリーのほか、ホイップクリームの上にはチェリーがトッピングされています。

モナカは、サングラスをかけた「五条悟」の目元デザインです。

夏油のクリームソーダ(懐玉・玉折)

価格:1,100円(税込)

「夏油傑」モチーフのクリームソーダ。

モナカには、特徴的な髪型がデザインされています。

家入のクリームソーダ(懐玉・玉折)

価格:1,100円(税込)

「家入硝子」をモチーフにしたコールドドリンク。

たっぷりのキウイの果肉がトッピングされています。

購入特典

対象メニュー・グッズ:

虎杖・伏黒・釘崎・五条のサンドイッチプレート、虎杖・伏黒・釘崎・五条ドリンクを注文された方:虎杖・伏黒・釘崎・五条いずれかのコースター五条・夏油・家入のクリスピードーナッツ、クリームソーダ各種を注文された方:五条・夏油・家入いずれかのコースター

メニューを注文された方には、特典をプレゼント。

“ちびキャラ”がつかわれた、かわいいデザインのコースターです。

どのキャラクターが出るかは、貰ってからのお楽しみです。

※数量限定につき、無くなり次第、配布終了となります

イベント限定グッズ

販売時間:月〜土 10:00〜21:30 /日・祝 9:00〜21:30

販売場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア345「SKYTREE SHOP」

キービジュアルや描き下ろしの“ちびキャラ”を使用したイベント限定グッズが登場。

アクリルスタンドや缶入りのラムネ、トートバッグなどが販売されます。

※営業時間は展望台の営業時間に準じ変更になる場合があります

※商品には購入制限があります。また、会期前、会期中を問わず購入個数制限は変更となる場合があります

※画像はイメージです。内容は変更となる可能性があります

アクリルスタンド

価格:各1,650円(税込)

種類:全7種

サイズ:約W70〜H170mm

全7種のアクリルスタンド。

背景は、キービジュアルに合わせて2パターン展開されます。

アクリルキーホルダー

価格:各880円(税込)

サイズ:約W50×H80mm

バッグにもつけやすいサイズで登場する、オリジナルの”ちびキャラ”デザインのアクリルキーホルダー。

「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」の背景には東京スカイツリーが、「夏油傑」と「家入硝子」の背景には街並みがデザインされています。

「五条悟」は、2種類のデザインがラインナップされます。

スライド缶ラムネ

価格:各660円(税込)

種類:全7種

スライド缶に入ったサイダー味のラムネ。

ラムネを食べ終わったあとは、小物入れとしても使うこともできます。

缶バッジセット

価格:各1,980円(税込)

種類:全2種(各4個入り)

サイズ:57mm

「渋谷事変」と「懐玉・玉折」のデザインを使用した缶バッジセット。

それぞれ4つの缶バッジがセットになっています。

「渋谷事変」のデザインには「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「五条悟」が、

「懐玉・玉折」のデザインには「夏油傑」「家入硝子」「五条悟」、そしてロゴが描かれています。

トートバッグ

価格:3,300円(税込)

サイズ:W400 × H400m

呪術高等専門学校の制服を着たキャラクターたちをデザインしたトートバッグ。

スタイルやファッションを問わず使いやすいグッズです。

クリアファイル

価格:各440円(税込)

種類:全3種

定番グッズのクリアファイル。

キービジュアルデザインでは、青空の下をキャラクターたちが話しながら歩いていいます。

「渋谷事変」のデザインには「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「五条悟」が登場。

「懐玉・玉折」のデザインには、「夏油傑」「家入硝子」「五条悟」がプリントされています。

購入特典

「呪術廻戦」のグッズを1会計につき税込み3,000円以上購入された方に、オリジナルステッカーをプレゼント。

東京スカイツリーもデザインされた、キービジュアルが使用されています。

呪術廻戦ブロマイド付きセット券

価格:

平日:大人3,500円・中人2,350円・小人1,450円

休日:大人3,800円・中人2,550円・小人1,550円

販売期間:2024年9月19日(木)〜12月21日(土)

入城期間:2024年9月25日(水)〜12月22日(日)

種類:全7種

内容:セット券(天望デッキ+天望回廊)+呪術廻戦特別ブロマイド

ブロマイドサイズ:2Lサイズ(12.7×17.8cm)

販売場所:セブンチケット

※セブン-イレブン店頭のマルチコピー機のみで購入できます

※購入後のキャンセルはできません

※当日販売はありません

※ブロマイドの柄は選べません

天望デッキと天望回廊のセット券と、『呪術廻戦』の特別ブロマイドが付いた「呪術廻戦ブロマイド付きセット券」を販売。

特別ブロマイドは、全7種の中からいずれか1種がランダムで提供されます。

ラインナップはさわやかな笑顔が魅力的な「虎杖悠仁」や

ポケットに手を入れたポーズで登場する「伏黒恵」

髪やスカートが風でなびく様子を切り取った「釘崎野薔薇」

アップにしたヘアスタイルがかっこいい「五条悟」

耳に付けた大きなピアスがトレードマークの「夏油傑」

サングラスをかけた「懐玉・玉折」の「五条悟」

後ろを振り返りながら指差しポーズをする「家入硝子」です。

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での映像の上映

期間:2024年9月25日(水)〜12月22日(日)

スケジュール:

2024年9月:18:45「懐玉・玉折」/19:30「渋谷事変」/20:15「懐玉・玉折」/21:00「渋谷事変」2024年10月:18:00「渋谷事変」/18:45「懐玉・玉折」/19:30「渋谷事変」/20:15「懐玉・玉折」/21:00「渋谷事変」※10月2日(水)、9日(水)、16日(水)、23日(水)の19:30の回の上映はありません。2024年11・12月:17:30「渋谷事変」/18:15「懐玉・玉折」/19:00「渋谷事変」/19:45「懐玉・玉折」/20:30「渋谷事変」

内容:

懐玉・玉折OP/ED(楽曲:「青のすみか」「橙」)

渋谷事変OP/ED(楽曲:「SPECIALZ」「more than words」)

上映時間:各回約3分

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

地上350メートルのパノラマスクリーンで、TVアニメ『呪術廻戦』のオープニングとエンディング映像が上映されます。

夜景をバックに、13台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力の大迫力の映像を堪能できます。

特別ライティング点灯

日程:

・2024年9月25日(水)、28日(土)、29日(日)

・2024年10月5日(土)、12日(土)、19日(土)、26日(土)、31日(木)

・2024年11月2日(土)、9日(土)、16日(土)、23日(土・祝)、30日(土)

・2024年12月7日(土)、14日(土)、21日(土)

時間:

・2024年9月 18:30〜24:00

・2024年10月5日(土)・12日(土) 18:15〜24:00

・2024年10月19日(土)・26日(土)・31日(木)17:45〜24:00

・2024年11月・12月 17:30〜24:00

種類:4種類(“帳”・「黒閃」・呪力・虚式「茈」)

「呪術廻戦」をイメージさせる4種類の特別ライティングが、3分1セットで繰り返し点灯されます。

“帳(とばり)”をイメージしたライティングはホワイト。

「黒閃(こくせん)」をイメージしたライティングが赤をベースに黒い線が入っています。

「呪力」をイメージしたライティングは、ブルーとブラック。

虚式「茈(むらさき)」をイメージしたライティングは、パープルです。

TVアニメ「呪術廻戦」との初めてのコラボレーションイベント。

グッズやメニュー、フォトスポットのほか、上映会も見どころです。

『TVアニメ「呪術廻戦」×東京スカイツリー(R) 呪術廻廊』は、2024年9月25日(水)から12月22日(日)まで開催されます☆

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

©TOKYO-SKYTREE

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定グッズやメニュー、フォトスポット!TVアニメ「呪術廻戦」×東京スカイツリー(R) 呪術廻廊 appeared first on Dtimes.