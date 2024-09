久保裕也がリーグ戦二桁ゴール達成！…巧みな抜け出しから冷静にネットを揺らす

メジャーリーグ・サッカー(MLS)のシンシナティに所属するFW久保裕也が、リーグ戦で二桁ゴールを達成した。久保が所属するシンシナティは、現地時間18日に行われたMLSイースタン・カンファレンスでミネソタ・ユナイテッドと対戦。2トップの一角として先発出場した久保は33分、ハーフウェーライン付近からの長いスルーパスに斜めのランニングで抜け出すと、最後は滑り込みながらゴール左隅に流し込み、チームに貴重な先制点をもたらした。

