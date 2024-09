U-NEXTにて「Max」日本上陸、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーと新たな独占契約 ─ ユーザーは何が得られるようになる？

U-NEXTはワーナー・ブラザース・ディスカバリーと新たな独占パートナーシップ契約を締結した。2024年9月25日(水)14時より、動画配信サービス「Max」がU-NEXTに登場する。

これにより、Maxの2,500作品以上、16,000エピソード以上に及ぶ膨大なライブラリがU-NEXTで独占配信されることとなる。

「Max」は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーにおける主力の動画配信サービス。北米や南米に続き、直近ではヨーロッパでサービスを開始。現在65の国と地域でサービスを展開する一方、今後12-24ヶ月のうちに世界の他の市場においてもサービスを開始する予定。

一方U-NEXTは、2021年3月にワーナーメディア(現WBD)とSVODにおける独占パートナーシップ契約を締結。以降『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『THE LAST OF US』『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』『ハリー・ポッター20周年記念: リターン・トゥ・ホグワーツ』などの人気作品を日本初、見放題で独占配信してきた。

Maxがアジア太平洋地域を中心にさらなる市場開拓を進めていく中で、日本においてはU-NEXTが独占パートナーに選ばれた。U- NEXTの月額プラン会員であれば、追加料金不要ですべてのMax作品を見放題で楽しむことができる。

9月25日14時以降、U-NEXTにはMaxが登場し、洋画、海外ドラマ、キッズ・ファミリー、ドキュメンタリーなどの様々なジャンルがアップデートされる。伝えられた概要は以下の通り。

2,500タイトル、16,000エピソードの圧倒的なラインナップを実現予定。その後も、続々新作を追加。 「HBO」「MAXオリジナル」「ハリー・ポッター」「DC」「ワーナー・ブラザース」「カートゥーンネットワーク」「ディスカバリーチャンネル」「アニマルプラネット」という、日本、そして世界でも人気・知名度の高いIPの数々を網羅し、それぞれのブランドごとにラインナップを強化。 HBOとMaxオリジナルの映画・ドラマ全作品を、本国アメリカと同時に日本初・独占配信。 U-NEXT初、『ハリー・ポッター』全シリーズを見放題で配信。 『ハリー・ポッター』全シリーズ、『ファンタスティック・ビースト』2作の計10作品を4K/HDRの高画質での見放題配信を実現。これを皮切りに、Maxにて4K/HDRの高画質作品を続々発表予定。 Max Original映画も、日本初・独占配信。10月にスティーヴン・キング『呪われた町』の最新映像化『Salems Lot』、クリント・イーストウッド監督の法廷劇『Juror No. 2』などが待機。

このほか、U-NEXTを介して、日本の映画・ドラマをMaxから世界に配信する取り組みも発表。「公開直後のヒット作の独占的な配信など、世界への発信を前提によりインパクトの大きな取り組みを実現するだけでなく、日本のIPをグローバルIPに育てていこうという視点で、日本の権利者様ともより強固な関係性を築いてまいります」とプレスリリースは伝えた。