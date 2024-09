フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビNEXTでは、バレーボール男子日本代表のキャプテン・石川祐希選手が所属するペルージャの全試合を、日本語の実況と解説で、29日から生中継する。『バレーボール イタリア セリエA 24/25』石川選手が現在参戦中なのが、バレーボールの世界最高峰リーグ「イタリア セリエA」。セリエAでの10シーズン目となる今シーズンは、リーグ屈指の強豪ペルージャでプレーすることになった。ペルージャは、各国の一流選手が名を連ね、昨シーズンはリーグ戦だけでなくカップ戦も制した常勝軍団。石川選手は“セリエAのトップ4のチームでプレーすることが目標の一つ”と語っている。

また、フジテレビNEXTでは、イタリア セリエAで活躍した高橋藍選手が所属する「サントリーサンバーズ大阪」戦など、バレーボールの新たな国内トップリーグ「SV.LEAGUE」の注目試合を、10月11日から生中継を中心に放送する。将来的なプロリーグ化を目指し、バレーボールの新たな国内トップリーグとして開幕する「大同生命SV.LEAGUE」。男子は、昨シーズンのV1王者であるサントリーサンバーズ大阪や、パナソニックパンサーズからチーム名称が変わった大阪ブルテオンなど10チーム、女子は、NECレッドロケッツ川崎などの企業チームに、ヴィクトリーナ姫路といったクラブチームを加えた14チームでスタートする。注目は、高橋藍選手が加入したサントリーサンバーズ大阪。ほかにもジェイテクトSTINGS愛知は、ポーランドやフランスで経験を積み、日本代表としても大きく成長した宮浦健人選手が3シーズンぶりに国内復帰し、高橋健太郎選手が東レから移籍するなど、大幅に戦力アップしている。パナソニックパンサーズからチーム名称を変更した大阪ブルテオンも、日本代表の中心選手である“剛腕サウスポー”西田有志選手や山内晶大選手、リベロの山本智大選手を擁し、その存在感は健在だ。『バレーボール 2024-25 SV.LEAGUE』日程は、以下の通り。○■『バレーボール イタリア セリエA 24/25』・2024年第1節 9月29日(日) ペルージャ vs ヴェローナ第2節 10月6日(日) パドバ vs ペルージャ第3節 10月13日(日) モデナ vs ペルージャ第4節 10月20日(日) ペルージャ vs チステルナ第5節 10月27日(日) トレンティーノ vs ペルージャ第6節 11月3日(日・祝) ペルージャ vs チヴィタノーヴァ第7節 11月10日(日) ターラント vs ペルージャ第8節 11月17日(日) ペルージャ vs グロッタッツォリーナ第9節 11月24日(日) ミラノ vs ペルージャ第10節 12月1日(日) モンツァ vs ペルージャ第11節 12月8日(日) ペルージャ vs ピアチェンツァ第12節 12月15日(日) ヴェローナ vs ペルージャ第13節 12月22日(日) ペルージャ vs パドバ第14節 12月26日(木) ペルージャ vs モデナ・2025年第15節 1月5日(日) チステルナ vs ペルージャ第16節 1月12日(日) ペルージャ vs トレンティーノ第17節 1月19日(日) チヴィタノーヴァ vs ペルージャ第18節 2月2日(日) ペルージャ vs ターラント第19節 2月9日(日) グロッタッツォリーナ vs ペルージャ第20節 2月16日(日) ペルージャ vs ミラノ第21節 2月23日(日・祝) ペルージャ vs モンツァ第22節 3月2日(日) ピアチェンツァ vs ペルージャ※試合開始時間未定※放送日時・放送カードは予告なく変更になる可能性あり○■『バレーボール 2024-25 SV.LEAGUE』・2024年第1節MEN GAME110月11日(金)25:00〜(録画放送)サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンWOMEN GAME110月12日(土)14:00〜(生放送)NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックスMEN GAME210月13日(日)13:00〜(生放送)広島サンダーズ vs 東レアローズ静岡第2節MEN GAME1・210月19・20日(土・日)13:30〜(生放送)ヴォレアス北海道 vs サントリーサンバーズ大阪第4節MEN GAME1・211月3日(日)19:00〜(生放送)・4日(月祝)15:00〜(生放送)サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ第6節MEN GAME1・211月16・17日(土・日)14:00〜(生放送)大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知第7節MEN GAME1・211月23日(土)14:00〜(生放送)・24日(日)19:00〜(録画放送)ジェイテクトSTINGS愛知 vs サントリーサンバーズ大阪第9節MEN GAME1・212月7日(土)15:30〜(生放送)・8日(日)14:30〜(生放送)ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪第10節MEN GAME1・212月29・30日(日・月)13:00〜(生放送)サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋※2025年の開催試合は調整中※試合開始時間は予定※放送日時・放送カードは予告なく変更になる可能性あり