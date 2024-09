À¼Í¥¡¦¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優の諏訪ななかの配信シングル「連なって」が各音楽配信ストリーミングサービスにて配信開始となった。配信シングルは「My Step」、「World of Words」「花言葉」に続き、今作で四曲目となる。

「連なって」は力強いリリックと疾走感のあふれるナンバー。10月30日にリリースされる、季節の移り変わりをテーマにしたコンセプトミニアルバム「足跡を紡ぐ世界」にも収録される。配信開始と合わせてYouTubeチャンネルではオフィシャルオーディオが公開されるので、チェックしてみよう。

●リリース情報9月18日配信諏訪ななか New Single「連なって」作詞・作曲・編曲:松坂康司品番:COKM-45252

配信リンクはこちら

https://suwananaka.lnk.to/Tsuranatte

●リリース情報

10月30日発売

諏訪ななか コンセプトミニアルバム

『足跡が紡ぐ世界』

【初回限定盤(CD+DVD)】

品番:COZX-2126〜7

価格:¥3,300(税込)

【通常盤(CD)】

品番:COCX-42372

価格:¥2,640(税込)

<CD>

01 春待歌 作詞:hisakuni 作曲・編曲:松坂康司

(TVアニメ「精霊幻想記2」エンディングテーマ)

02 花言葉 作詞:月丘りあ子 作曲・編曲:塩原大貴

03 World of Words 作詞:成本智美 作曲:近藤圭一、成本智美 編曲:近藤圭一

04 連なって 作詞・作曲・編曲:松坂康司

05 My Step 作詞・作曲・編曲:松坂康司

06 春待歌(Instrumental)

07 花言葉(Instrumental)

08 World of Words (Instrumental)

09 連なって(Instrumental)

10 My Step (Instrumental)

<DVD>

「春待歌」Music Video/メイキング映像

Newシングル「連なって」リリース記念 LINE MUSIC再生回数キャンペーン

2024年9月18日(水)より配信される「連なって」のリリースを記念して、LINE MUSICでの再生回数キャンペーンを実施!

LINE MUSICでの再生回数に応じた素敵なプレゼントをゲットしよう♪

抽選の特典は再生回数が多いほど当選確率UP!

対象楽曲

「連なって」

対象楽曲リンクはこちら

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000003d9b14f&cc=JP&v=1

賞品

A賞<抽選>:諏訪ななかスペシャルチェキ

B賞<全員>: スペシャルボイス <連なって Ver.>

応募条件

A賞:『連なって』を3,000回以上再生の上、ご応募頂いた方の中から抽選で5名様

B賞:『連なって』を1,000回以上再生の上、ご応募頂いた方全員

対象期間

再生期間:9/18(水)〜10/7(月) 23:59

応募期間:9/18(水)〜10/8(火) 23:59

応募方法や詳細はこちら

https://columbia.jp/suwananaka/info.html#haishin

