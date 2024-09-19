À¼Í¥¡¦¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¤Î¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤¬³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖMy Step¡×¡¢¡ÖWorld of Words¡×¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¤Ç»Í¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£10·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÂÀ×¤òËÂ¤°À¤³¦¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤È¹ç¤ï¤»¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
9·î18ÆüÇÛ¿®
¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤« New Single
¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾¾ºä¹¯»Ê
ÉÊÈÖ¡§COKM-45252
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://suwananaka.lnk.to/Tsuranatte
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
10·î30ÆüÈ¯Çä
¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØÂÀ×¤¬ËÂ¤°À¤³¦¡Ù
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COZX-2126¡Á7
²Á³Ê¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCX-42372
²Á³Ê¡§¡ï2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01 ½ÕÂÔ²Î¡¡ºî»ì¡§hisakuni ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾¾ºä¹¯»Ê
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀºÎî¸¸ÁÛµ£²¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
02 ²Ö¸ÀÍÕ¡¡ºî»ì¡§·îµÖ¤ê¤¢»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§±ö¸¶Âçµ®
03 World of Words¡¡ºî»ì¡§À®ËÜÃÒÈþ¡¡ºî¶Ê¡§¶áÆ£·½°ì¡¢À®ËÜÃÒÈþ¡¡ÊÔ¶Ê¡§¶áÆ£·½°ì
04 Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾¾ºä¹¯»Ê
05 My Step¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾¾ºä¹¯»Ê
06 ½ÕÂÔ²Î¡ÊInstrumental¡Ë
07 ²Ö¸ÀÍÕ¡ÊInstrumental¡Ë
08 World of Words ¡ÊInstrumental¡Ë
09 Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊInstrumental¡Ë
10 My Step ¡ÊInstrumental¡Ë
¡ãDVD¡ä
¡Ö½ÕÂÔ²Î¡×Music Video¡¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
New¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° LINE MUSICºÆÀ¸²ó¿ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2024Ç¯9·î18Æü(¿å)¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢LINE MUSIC¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
LINE MUSIC¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¢ö
ÃêÁª¤ÎÆÃÅµ¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÅöÁª³ÎÎ¨UP!
ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê
¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000003d9b14f&cc=JP&v=1
¾ÞÉÊ
A¾Þ¡ãÃêÁª¡ä¡§¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥§¥
B¾Þ¡ãÁ´°÷¡ä¡§ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ <Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ Ver.>
±þÊç¾ò·ï
A¾Þ¡§¡ØÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤ò3,000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊçÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§¡ØÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤ò1,000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊçÄº¤¤¤¿ÊýÁ´°÷
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
ºÆÀ¸´ü´Ö¡§9/18(¿å)¡Á10/7(·î) 23:59
±þÊç´ü´Ö¡§9/18(¿å)¡Á10/8(²Ð) 23:59
±þÊçÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://columbia.jp/suwananaka/info.html#haishin
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/suwananaka/