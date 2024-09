SEVENTEEN、ミニアルバム『SPILL THE FEELS』プロモーションスケジュールを公開

■オフィシャルフォトを皮切りに、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレーなどが順次公開予定!

SEVENTEENが、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』(10月15日発売)のプロモーションスケジューラーを公式SNSに掲載した。

9月23日と24日のオフィシャルフォトを皮切りに、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」カムバックスペシャル、オフィシャルティーザーなどを順次公開する。

10月16日から25日まで韓国で開催される『SEVENTEENストリート』は、2023年、10枚目、11枚目のミニアルバム発売当時にも実施された、累積訪問客25万人を記録したオフラインイベント。2024年の『SEVENTEENストリート』は2023年より開催期間が長く、より多くのCARAT(ファンダム名)からの反応が予想される。

MVの公開日程も解禁された。新譜とともにタイトル曲のMVがベールを脱ぐのはもちろん、10月21日0時にはまた別のMVが公開される。

先日トレーラー映像が公開された「Speak up」では、現代人なら誰でも一度は経験したことのある悩みを13個のキーワード「THE REAL ME(真の私)」「STEREOTYPE(偏見)」「Need some space(ひとりだけの空間が必要)」「CHALLENGING(挑戦)」「HIGH EXPECTATION(高い期待)」など、心の中の考えを率直に打ち明けた文句が印象的な映像で多くのCARATの反響を呼んでいる。2本のMVに盛り込まれるメッセージにも注目だ。

SEVENTEENはミニアルバム『SPILL THE FEELS』の発売に先立ち、10月12日・13日に高陽総合運動場の主競技場にて開催される韓国コンサートを皮切りに『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催。米国ツアーは10回公演中9回が完売。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドームナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演を開催する。

そして今作も、CDの予約/購入特典としてオフラインイベントなどが予定されている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

リリース情報

2024.10.15 ON SALE

MINI ALBUM『SPILL THE FEELS』

※韓国発売日は10月14日

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/