サーモス「120周年アニバーサリーセット」発売！ 魔法びんにカバー＆バッグが付属
「サーモス」は、9月20日（金）から、ブランド誕生120周年を記念した限定セット「サーモス 120周年アニバーサリーセット（JNL−S500LTD SET）」を、直営店およびオンラインショップで発売する。
【写真】おしゃれで便利なセット！ 各アイテムの特徴
■記念ロゴをデザイン
今回発売される「サーモス 120周年アニバーサリーセット」は、「真空断熱ケータイマグ」、「マイボトルカバー」、「ポケットバッグ」の3点がセットになったアニバーサリー商品。
マットなステンレスカラーの「真空断熱ケータイマグ」は、高い保温保冷力のあるステンレス製魔法びん。スライド＆プッシュで簡単着脱できる飲み口が付いており、全パーツ食洗機対応可能だ。
また、本体をキズから守る「マイボトルカバー」と、持ち運びに便利な収納袋付き「ポケットバッグ」も付属。3点いずれも、「サーモス」ブランド120周年記念ロゴがデザインされている。
【「サーモス 120周年アニバーサリーセット」概要】
発売日：9月20日（金）
販売場所：「サーモス」直営店およびオンラインショップ
【写真】おしゃれで便利なセット！ 各アイテムの特徴
■記念ロゴをデザイン
今回発売される「サーモス 120周年アニバーサリーセット」は、「真空断熱ケータイマグ」、「マイボトルカバー」、「ポケットバッグ」の3点がセットになったアニバーサリー商品。
また、本体をキズから守る「マイボトルカバー」と、持ち運びに便利な収納袋付き「ポケットバッグ」も付属。3点いずれも、「サーモス」ブランド120周年記念ロゴがデザインされている。
【「サーモス 120周年アニバーサリーセット」概要】
発売日：9月20日（金）
販売場所：「サーモス」直営店およびオンラインショップ