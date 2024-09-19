「Xiaomi Monitor A24i」が1位を獲得 2024年8月に売れた液晶ディスプレイTOP10 2024/9/19
「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、液晶ディスプレイの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xiaomi Monitor A24i
P24FBA-RAGL（Xiaomi）
2位 MOBIUZ EX2510S
EX2510S（BenQジャパン）
3位 EK271Ebmix（日本エイサー）
4位 241E1D/11（フィリップス）
5位 デルS2722QC
S2722QC（デル）
6位 272E2FE/11（フィリップス）
7位 241V8L/11（フィリップス）
8位 242E2FE/11（フィリップス）
9位 Koorui 21.5 VA Full HD 1920 x 1080 Business Monitor
22N1（HKC）
10位 271E1D/11（フィリップス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xiaomi Monitor A24i
P24FBA-RAGL（Xiaomi）
2位 MOBIUZ EX2510S
EX2510S（BenQジャパン）
3位 EK271Ebmix（日本エイサー）
4位 241E1D/11（フィリップス）
5位 デルS2722QC
S2722QC（デル）
7位 241V8L/11（フィリップス）
8位 242E2FE/11（フィリップス）
9位 Koorui 21.5 VA Full HD 1920 x 1080 Business Monitor
22N1（HKC）
10位 271E1D/11（フィリップス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。