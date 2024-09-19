Xiaomi Monitor A24i

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　「BCNランキング」2024年8月の月次集計データによると、液晶ディスプレイの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Xiaomi Monitor A24i

P24FBA-RAGL（Xiaomi）

2位　MOBIUZ EX2510S

EX2510S（BenQジャパン）

3位　EK271Ebmix（日本エイサー）

4位　241E1D/11（フィリップス）

5位　デルS2722QC

S2722QC（デル）

6位　272E2FE/11（フィリップス）

7位　241V8L/11（フィリップス）

8位　242E2FE/11（フィリップス）

9位　Koorui 21.5 VA Full HD 1920 x 1080 Business Monitor

22N1（HKC）

10位　271E1D/11（フィリップス）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。