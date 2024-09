トロント国際映画祭で激賞され、史上最高のカナダ・コメディーの一本に選出された映画『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』が、12月27日より公開されることが決定。ティザービジュアルが解禁された。本作は、レンタルDVDが全盛だった2003年のカナダを舞台に、人とうまくやれず行く先々でトラブルを起こす映画好きな高校生を描いた青春コメディー。トロント国際映画祭で激賞され、史上最高のカナダ・コメディの一本に選出された。2023年のバンクーバー映画批評家協会賞では最優秀カナダ映画賞、最優秀カナダ映画男優賞、最優秀助演男優賞、最優秀カナダ脚本賞の4部門を受賞。そのほか各国の映画祭でも熱狂的に迎えられ、多くの賞を受賞している。

カナダの田舎町で暮らすローレンスは映画が生きがいの高校生。社交性がなく周囲の人々とうまく付き合えない彼の願いは、ニューヨーク大学でトッド・ソロンズから映画を学ぶこと。唯一の友達マットと毎日つるみながらも、大学で生活を一新することを夢見ている。ローレンスは高額な学費を貯めるため、地元のビデオ店「Sequels」でアルバイトを始め、そこで、かつて女優を目指していた店長アラナなどさまざまな人と出会い、不思議な友情を育む。しかし、ローレンスは自分の将来に対する不安から、大事な人を決定的に傷つけてしまい…。世界の映画好きを夢中にさせ、「カナダ映画の未来」と評された本作の脚本・監督を務めたのは、カナダ出身のチャンドラー・レヴァック。これまでにアーティストのMVを数多く手がけ、JUNO賞の受賞歴もある彼女は、短編映画を監督した後、2019年に政府母体の機関であるテレフィルム・カナダが主宰する新興映画製作者向けのプログラム『Talent to Watch』から資金提供を受け、長編デビュー作となる本作を製作。自伝的ストーリーながら女性である監督自身とあえて性別を変え、少年を主人公にすることに挑戦、見事に成功をおさめている。社会と折り合いをつけられず、思ったままを口にして周囲を傷つけてしまう主人公の少年ローレンスを演じたのは、カナダ出身の若手俳優でラッパーとしても活動しているアイザイア・レティネン。本作での演技が高く評価され、将来を期待される俳優として注目が集まっている。ローレンスがアルバイトを始めるレンタルビデオ店の店長で、問題だらけの彼とふとしたことから奇妙な友情を育んでいくキーパーソン・アラナ役には、CSA(Casting Society of America)ベストアクトレスにノミネート経験のあるトロント出身の実力派ロミーナ・ドゥーゴ。そのほか、夫の死後ローレンスと2人きりで暮らし、ときに言い争いながらも深い愛情でサポートする母親役に、カナダで110本以上の映画やテレビ番組に出演しているクリスタ・ブリッジス。大学生になったら生活を一新したいと考えているローレンスに、あくまで“仮”の友達だと言われてしまう相棒マット役には、パーシー・ハインズ・ホワイト。華のある存在感を今回は封印し、毎週末をローレンスと2人きりで過ごし、コメデイ番組SNL(サタデーナイトライフ)を愛するオタク友達を好演している。ティザービジュアルは、主人公ローレンスがビデオ店の床にリラックスした様子で座っている姿を切り取ったもの。熱狂的な信奉者を持ち、今もファンを増やし続けている『ゴーストワールド』(2001)や『レディ・バード』(2017)の少年版と評される本作。どうしようもなくエキセントリックで切なく不器用な高校時代を描いた青春映画であるとともに、理想と現実の狭間でもがき苦しむ若者の普遍的な成長物語でもある。何もかもうまく行かず、でも自分の性格も環境もなかなか変えられず悩んだことは、誰しも一度はあるだろう。すべての人に愛される少年とはとてもいえないローレンスだが、そんな彼にかつての自分を、あるいは今の自分を見出して共感や親近感を抱いた人なら、この映画のエンディングにきっと胸を熱くするはず。『ウーマン・トーキング 私たちの選択』の監督サラ・ポーリーは「『I Like Movies』を観れば、きっと映画がもっと好きになる」とコメントを寄せている。映画『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』は、12月27日より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開。